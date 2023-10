Il bottom del 3 ottobre è rilevante? La risposta di alcune tecniche convergenti

In questo articolo ci domandiamo se il bottom formatosi sull’indice S&P 500 lo scorso 3 ottobre possa essere considerato rilevante o meno. Per rispondere al quesito utilizziamo alcune tecniche proiettive, che dovevano convergere in prezzo e tempo verso questo target, per sancirne la rilevanza. Il responso è positivo. Molteplici metodologie di analisi, compresi quadrati di massimo di Gann e cicli temporali, unitamente a tecniche proprietarie, proiettavano in prezzo e tempo un probabile target di minimo, dove effettivamente si è formato.

I quadrati di massimo di Gann

Sul medio/lungo termine, abbiamo utilizzato 2 quadrati di Gann di massimo su time frame mensile. Cosiddetti quadrati in base 2.

Un primo quadrato, in base 2, è stato tracciato sul massimo del 2007, e ha proiettato un rilevante setup temporale, su base mensile, per il mese di ottobre 2023.

Altro quadrato, in base 2, è stato tracciato sul massimo del 2015 e proiettava un setup rilevante per il mese di settembre 2023.

Pertanto era probabile che in tale intervallo temporale, tra settembre ed ottobre di quest’anno, si formasse un setup rilevante, che potrebbe ricondurre al minimo del 3 ottobre.

Cicli temporali

Sul time frame daily abbiamo riscontrato un ciclo temporale di circa 84 giorni, e l’ultimo ciclo è stato neutro, avendo formato un massimo a metà ciclo il 27 luglio.

Di qui è scaturito un trend ribassista, che avrebbe dovuto trovare il proprio bottom attorno a fine settembre. In effetti, con un minimo di elasticità temporale (i cicli difficilmente presentano sempre la stessa, ientica estensione temporale), lo abbiamo per il momento riscontrato il 3 ottobre.

Di qui un nuovo rialzo che, ciclicamente, potremmo considerare ripartenza del nuovo ciclo, destinato a raggiungere un successivo bottom attorno al 19 gennaio.

Canale rialzista e Magic box

Interessante anche la posizione del bottom del 3 ottobre in corrispondenza del bordo inferiore del canale rialzista di medio, originatosi il 13 ottobre del 2022.

In corrispondenza del secondo target ribassista proiettato dal metodo Magic box. Il primo target ribassista è stato centrato in data 18 agosto 2023.

Occorre peraltro considerare che, ciclicamente, il 9 ottobre si è generato un segnale ciclico di conferma di inizio del nuovo ciclo rialzista.

Il bottom del 3 ottobre è rilevante? La risposta di alcune tecniche convergenti. Conclusioni

Una serie di tecniche convergevano nel proiettare rilevante il bottom formatosi al momento il 3 ottobre e, ciclicamente, è intervenuto un nuovo segnale di ripresa di un ciclo rialzista. Il trend di lungo proiettava comunque un rilevante setup tra il mese di settembre ed ottobre. Per il lungo termine occorrerebbe quindi attendere ancora un definitivo segnale di ripresa, ma sul time trame daily questo segnale è già intervenuto. Ciclicamente risulta quindi rilevante il bottom formatosi il 3 ottobre, ed una sua rottura, specie se confermata in chiusura settimanale, archivierebbe i segnali rialzisti, proiettando il novo ciclo al ribasso.

