Ecco quanto costano queste 2 piante resistenti alle basse temperature perfette per balconi colorati anche in inverno 

Inverno e freddo senza rinunciare a balconi fioriti e colorati. Andiamo alla scoperta di due piante davvero resistenti alle basse temperature.

L’autunno è ormai arrivato e per molti sarà ora di cominciare a pensare alle piante per abbellire il balcone anche nel periodo freddo. Molte di quelle tropicali, infatti, avranno bisogno di maggiore cura e, nella maggior parte dei casi, dovranno essere ritirate in casa o in una serra per evitare di fare una brutta fine. Tuttavia, per gli amanti del verde ci sarà una buona notizia dal momento che esistono piante in grado di sopravvivere anche al freddo invernale.

Tra queste piante troviamo i bucaneve ma non solo perché anche i tulipani tenderanno a essere coltivati proprio adesso in vista della fioritura in primavera. Sono ovviamente tante le piante che fioriranno proprio in inverno. Tra tutte possiamo citare il calicanto e il ciclamino. Si tratta di due piante semplici da coltivare che nella loro semplicità sapranno regalarci momenti di meraviglia inaspettata durante i momenti della fioritura. Ma come coltivare e come curare queste piante e, soprattutto, quanto ci costerà comprarne una di queste piante al vivaio o online?

Ecco quanto costano queste 2 piante resistenti alle basse temperature

Il calicanto è un arbusto molto decorativo che fiorirà proprio nel periodo invernale. Molto semplice da coltivare sarà perfetto sia in vaso che in piena terra. Specialmente in questo ultimo caso potrà essere utilizzato anche come siepe e saranno sufficienti le piogge senza ulteriori irrigazioni. Resisterà bene a qualsiasi tipologia di terreno e, se coltivato in vaso, bisognerà procedere ad irrigazioni a terreno asciutto in autunno ed estate. Per quanto riguarda la zona in cui mettere a dimora il calicanto si consiglia un posto soleggiato. Una pianta di calicanto ci costerà dai 25 ai 90 euro circa a seconda delle dimensioni.

Ciclamino

La seconda pianta da scegliere per l’inverno è il ciclamino. Piccolo, colorato e resistente riuscirà a rallegrarci l’inverno con i suoi splendidi fiori dalle mille tonalità. Il ciclamino è una pianta che si adatta bene ai climi rigidi mentre patisce temperature al di sopra dei 20 gradi. Per questo motivo è perfetto per essere sistemato il cortile o su un balcone soleggiato. Tuttavia, attenzione ai raggi diretti del sole che potrebbero danneggiare la pianta. Per quanto riguarda le irrigazioni procedere almeno una volta alla settimana per evitare di ritrovarsi con il terriccio secco, cosa poco tollerata dal ciclamino. Per un vasetto di ciclamino si spenderanno dai 4 euro in su, si tratta di una pianta molto economica. Quindi ecco quanto costano queste 2 piante resistenti alle basse temperature.

Lettura consigliata

Ecco cosa vedere a Roma in 2 giorni e quanto si potrebbe spendere