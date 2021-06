L’estate arriva insieme alla voglia di trascorrere ore stesi in spiaggia a prendere il sole. Tuffarsi in un mare cristallino comincia a essere il desiderio di molti. Ma alle vacanze bisogna prepararsi e non basta scegliere la meta.

Ogni anno cerchiamo di trovare un oggetto diverso per essere trendy anche in vacanza. E gli accessori sono spesso i protagonisti del periodo estivo. Il 2021 ha rinnovato l’uso del foulard, per esempio. Per completare l’opera, ecco le nuove borse economiche della moda estate 2021 che fanno impazzire il mondo per essere fashion e pratiche anche in vacanza.

Le borse della moda estate 2021 sono pensate per essere usate sia in spiaggia che in città. Inoltre hanno una caratteristica al passo con i tempi: sono di materiale riciclato. Il primo modello, infatti, è stato proposto dalla casa di moda Fendi e poi ripreso da molti marchi e produttori.

Si tratta del cestino in plastica riciclata. Pratica e molto chic, questa borsa rappresenta un invito a utilizzare al meglio i materiali riciclabili e a pensare all’ecologia. Il cestino in plastica riciclata sfoggia una vasta gamma di colori ed è perfetto per il mare. Infatti, è totalmente impermeabile e resistente al caldo.

Un accessorio per essere speciali

Il secondo modello di borsa in realtà è stato riscoperto qualche anno fa. È la borsa di paglia da spiaggia utilizzata anche nel modello “coffa” (la borsa di paglia tipica della Sicilia). È un accessorio che ha spopolato e al quale nessuna donna ha rinunciato.

Questa borsa ha dimostrato anche che per avere un capo alla moda non c’è bisogno di spendere cifre astronomiche. E i modelli si sono rivelati numerosi e con caratteristiche diverse. Alcuni con applicazioni in stoffa e inserti colorati, altri con disegni e cuciture, altri ancora dotati di tracolla.

Ma nel 2021 la moda ha deciso che è l’anno della borsa di paglia versione secchiello. Questa riprende la forma di un vero è proprio secchio con l’aggiunta di fibbie laterali che possono funzionare anche da tracolla. Una borsa che riporta allo stile equestre e ai costosissimi modelli in pelle di Hérmes. La differenza che si può trovare a prezzi economici.