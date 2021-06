Ecco tre spiagge paradisiache che si trovano in Italia ancora poco conosciute più un trucco per partire subito spendendo pochissimo

In questo periodo a cavallo tra la primavera e l’estate in molti cercano spiagge in cui fare il bagno, riposarsi e prendere il sole. Noi italiano siamo fortunatissimi perché lungo la nostra costa esistono luoghi paradisiaci con spiagge dorate e mare cristallino, basta sapere dove scovarle.

Esistono ancora dei luoghi meravigliosi ancora poco conosciuti lontani dalle folle e dal rumore, ma a due passi dalle nostre città.

Oggi mostreremo tre spiagge paradisiache che si trovano in Italia ancora poco conosciute più un trucco per partire subito spendendo pochissimo.

Mare da sogno senza la folla rumorosa

Oggi parleremo di tre spiagge sparse nella penisola che sono davvero imperdibili per la loro bellezza.

La prima spiaggia di cui parliamo è la Baia dei Saraceni che si trova nei pressi di Finale Ligure, in provincia di Savona. Questa spiaggia si trova vicino a Varigotti, di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Questa spiaggia è caratterizzata da uno stretto arenile di sabbia lungo 400 metri che incornicia la baia incontaminata. L’acqua è cristallina, pulitissima e piena zeppa di pesciolini. Lo scenario perfetto per i nostri bagni e lo snorkeling!

Un’altra spiaggia incredibile è quella delle Due Sorelle, sita nelle Marche nei pressi del Parco del Monte Conero. Questo gioiello incontaminato si trova in una zona raggiungibile esclusivamente via mare, o in barca o a nuoto.

Nel sito non ci sono servizi né attività commerciali ma una sabbia candida e un mare pulitissimo. Questo luogo è perfetto per chi ama il relax e la tranquillità della natura incontaminata.

L’ultima spiaggia di cui parleremo si tratta della Cala Bianca nei pressi di Camerota. Questa spiaggia è considerata da alcuni la più bella d’Italia ed è raggiungibile solo tramite un sentierino o via mare. Caratterizzata da ciottoli bianchissimi e acque limpide questa spiaggia è anche molto silenziosa e solitaria. Tra un bagno e l’altro possiamo goderci il silenzio e la pace della natura di questo angolo di paradiso mediterraneo.

Se ora non stiamo nella pelle e vogliamo partire il prima possibile dovremo prendere in considerazione l’idea di fare una vacanza in tenda. Potremo dormire per pochi euro a notte nelle piazzole dei campeggi e vivere una vacanza all’insegna della semplicità senza rinunciare ai confort.

Ora che abbiamo tutte queste informazioni non abbiamo più scuse, possiamo organizzare la nostra vacanza low cost vicino a queste spiagge da sogno.