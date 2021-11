Novembre, per quanto riguarda i lavori nell’orto, non è necessariamente un mese morto. Bisogna però adottare le giuste astuzie per far sì che le piante sopravvivano all’inverno. Dunque ecco le migliori varietà di piselli da seminare anche a novembre nell’orto per un raccolto antiossidante.

Un prezioso legume dalle tante proprietà

Molti italiani sono ormai abituati ad acquistare i piselli surgelati. Eppure coltivare questi legumi nel proprio orto è piuttosto semplice. È perfino possibile farli crescere in vaso, sul balcone!

Vale la pena di seminare i piselli per godersi la soddisfazione di sgranare e gustare i legumi freschi. Soprattutto se si pensa a quanto sono preziosi per la salute.

Secondo gli esperti, infatti, i piselli hanno poche calorie, ma allo stesso tempo forniscono dei nutrienti importanti. In particolare sono fonte di quattro sostanze dalle proprietà antiossidanti, ovvero la vitamina A, la vitamina C, il beta-carotene e la luteina.

Ma i benefici dei piselli non finiscono qui. Questi legumi contengono sia fibre che fitosteroli, due nutrienti che sarebbero in grado di contribuire a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue.

Infine non mancano vitamine del gruppo B, vitamina K e sali minerali. Insomma, i piselli sono sicuramente un legume benefico. Ma novembre non è un po’ tardi per seminarli?

Ecco le migliori varietà di piselli da seminare anche a novembre nell’orto per un raccolto antiossidante

Novembre non è certo il mese migliore per seminare. Infatti sono poche le piante in grado di resistere al gelo invernale. Per fortuna c’è qualche eccezione: per esempio un bulbo che aiuterebbe ad abbassare la pressione, oppure una pianta i cui semi favorirebbero la salute del cervello.

Fra i lavori nell’orto che si possono fare a novembre c’è anche la semina dei piselli. Ma attenzione: se si sbaglia varietà, si rischia di buttare all’aria i propri sforzi. Ecco dunque come orientarsi per ottenere un raccolto rigoglioso in primavera.

Bisogna innanzitutto sapere che esistono piselli a seme liscio e piselli a seme rugoso. Solo i primi sono adatti alla semina a novembre: i piselli lisci sono infatti più resistenti al gelo. L’indicazione riguardante il tipo di seme dovrebbe essere indicata sulla confezione.

Fra le varietà a seme liscio, sono consigliate soprattutto quelle precoci e di taglia nana, che non richiedono sostegni: il lavoro da dedicare alle piantine sarà così ridotto al minimo.

Alcuni esempi fra cui scegliere sono:

“Douce de Provence”, molto dolci e perfetti per la semina di novembre;

“Meraviglia d’Italia”, dai semi piuttosto grossi;

“Gloria di Quimper”, particolarmente precoci.

Se si preferisce optare per piselli seminani o rampicanti, fra le varietà a seme liscio ci sono:

“Espresso Generoso”;

“San Cristoforo”;

“Lavagna” (antica varietà ligure).

Questi sono solo alcuni esempi di varietà a seme liscio particolarmente adatte alla semina in tardo autunno, anche nelle regioni del Nord Italia. In ogni caso è sempre meglio chiedere consiglio quando si acquistano i semi, così da fare la scelta migliore.

