Ecco le migliori merendine da comprare al supermercato per colazioni e merende buone ma con meno zuccheri

Quali sono le migliori marche di merendine presenti sugli scaffali dei supermercati italiani? Analizziamo insieme i risultati di alcuni test.

Amate dai bambini ma anche da tanti adulti, le merendine sono bocconcini deliziosi a cui è difficile resistere. Già da diversi anni, su alcuni di questi prodotti l’opinione pubblica si divide. C’è chi li ama e chi no. A mettere in discussione alcune marche presenti in commercio sembrerebbero diversi ingredienti. Tra i principali indiziati: zuccheri e conservanti. Dopo aver scoperto le migliori macchinette per il caffè e il miglior miele in circolazione, ecco le migliori merendine da comprare secondo i test di Altroconsumo e perché non tutte fanno male.

Le merendine confezionate sarebbero da evitare?

In commercio se ne trovano di tutti i tipi e forme. Semplici o farcite, piccole o grandi, le merendine più comuni certamente possono non essere l’alimento più dietetico e sano in circolazione. Tuttavia, non serve evitarle, basta non esagerare. Alcuni esperti sostengono che, per i bambini, lo spuntino deve rappresentare il 5-8% delle calorie totali che vengono assunte ogni giorno. (Ovviamente, questa indicazione può variare anche a seconda dell’età, del movimento fisico e di altre variabili).

In linea generale, possiamo dire che le merendine fino 130 kcal sono adatte ai bambini delle elementari. Le merendine tra 130 e 180 kcal sono adatte per i ragazzi ai primi anni delle medie. Infine, le merendine con più di 180 kcal sono adatte ai ragazzi più grandi.

Consiglio utile

Comode e anche piuttosto pratiche, dunque, le merendine confezionate sono concesse anche in un piano alimentare più sano. Ciò che conta realmente è la variazione degli spuntini. Si consiglia, ad esempio, di prevedere una merenda più sana nei giorni in cui i bambini sono più sedentari. Concedere, invece, merende più golose e sostanziose nei giorni in cui i bambini svolgono attività fisica.

Dunque, poiché non tutte fanno male, vediamo le migliori merendine da comprare secondo i test

Altroconsumo ha analizzato 64 merendine di marche note, sia farcite che non farcite. Ad esempio: plumcake, pan goccioli, ciambelline e brioche. Due le marche migliori secondo i test effettuati. La classifica stilata vede in vetta le merende di EEQUILIBRIO PLUM CAKE INTEGRALI, con 52 punti. Al secondo posto, invece, COOP PAN DI CIOCCOLATO CON GOCCE DI CIOCCOLATO, con 50 punti.

Ecco le migliori merendine da comprare. A seguire:

ESSELUNGA BIO PLUMCAKE;

ESSELUNGA EQUILIBRIO FIORELLE INTEGRALI;

MULINO BIANCO PAN GOCCIOLI;

COOP PLUM CAKE PREPARATI CON YOGURT;

ESSELUNGA EQUILIBRIO TORTINO CON GRANO SARACENO MAIS E RISO – SENZA GLUTINE;

COOP PLUM CAKE INTEGRALE;

ESSELUNGA PLUMCAKE ALLO YOGURT;

ESSELUNGA PANDOLCI CON GOCCE DI CIOCCOLATO;

KINDER BRIOSS INTEGRALE;

KINDER COLAZIONE PIÙ;

BAHLSEN TAM TAM TORTINE CIOCCOLATO;

CARREFOUR PLUMCAKE CLASSICO PREPARATO CON YOGURT;

MULINO BIANCO FLAUTI AL LATTE;

MULINO BIANCO PANE con CIOCCOLATO AL LATTE;

NASTRECCE (LIDL) PLUMCAKE CON FARINA INTEGRALE;

KINDER BRIOSS LATTE E CACAO;

COOP KIDS TORTINA CON FARCITURA ALL’ALBICOCCA;

DOLCIANDO (EUROSPIN) PLUM CAKE PREPARATO CON YOGURT;

DOLCIANDO (EUROSPIN) TORTINI CON CAROTE E MANDORLE;

KINDER PANECIOC;

MULINO BIANCO PLUMCAKE CON YOGURT;

MULINO BIANCO PLUMCAKE INTEGRALE;

MULINO BIANCO TRANCINO AL CACAO;

RISO SCOTTI SI CON RISO SENZA LATTOSIO PLUMCAKE CON RISO;

DOLCIANDO (EUROSPIN) TRANCINO CON CREMA AL CACAO MAGRO;

KINDER BRIOSS;

MULINO BIANCO RICCHE DI FIBRE CAMILLE;

MULINO BIANCO FLAUTI CIOCCOLATO;

MOTTA GIRELLA;

SMART (ESSELUNGA) 10 MERENDINE FARCITE AL LATTE;

CARREFOUR PLUMCAKE CON GOCCE DI CIOCCOLATO;

MULINO BIANCO PLUMCAKE SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI;

PAN DI STELLE LA MERENDA;

BALCONI TRANCETTO CACAO;

KINDER COLAZIONE PIÙ CON FARINA INTEGRALE;

NASTRECCE (LIDL) PLUMCAKE CON GOCCE DI CIOCCOLATO;

CONAD PLUMCAKE;

E poi ancora