Quale miele scegliere tra gli scaffali del supermercato? Ecco le migliori marche da comprare secondo i test

Quale miele conviene acquistare oggi al supermercato per avere un buon rapporto tra qualità e prezzo? Ecco cosa dicono i risultati di una recente indagine.

Il miele, un alimento completo di origine naturale, ricco di proprietà, che si utilizza, spesso al posto dello zucchero, come dolcificante di cibi e bevande. Gli usi del miele sono numerosi. Nel periodo invernale, il miele è molto utilizzato per contrastare i malanni di stagione. Dunque, capire quale miele scegliere tra gli scaffali del supermercato è fondamentale per portare a casa un prodotto di ottima qualità.

Dopo aver capito quale prosciutto comprare al supermercato e quale, invece, è la miglior farina in circolazione, vediamo la classifica del miele migliore secondo i test.

Dunque, ecco quale miele scegliere tra gli scaffali del supermercato

A stilare la classifica è Altroconsumo che ha analizzato i prodotti tenendo conto diversi aspetti. Innanzitutto, l’etichetta (se le informazioni sono conformi alle norme vigenti). Poi, sono stati analizzati gli ingredienti e la sicurezza dei prodotti. Infine, sono stati analizzati anche il gusto, la conservabilità del miele e il suo prezzo sul mercato. 22 i vasetti di miele presi in esame.

Secondo i test il miele che ha ottenuto il miglior punteggio è il miele Millefiori di VIS, prodotto in Valtellina. Il suo prezzo si aggira intorno ai 6,74 euro.

Meno costoso e al secondo posto il miele Millefiori di Esselunga. Il prezzo si aggira intorno ai 4,99 euro. In terza posizione, invece, si stabilizza il miele Millefiori Carrefour prodotto tra Italia e Ungheria. Ha il miglior prezzo (supera di poco i 3 euro di media). In quarta posizione arriva il miele Millefiori di MD. Il suo prezzo medio è di quasi 4 euro. A chiudere la classifica il miele Millefiori Selex che costa quasi 5 euro e contiene un’alta quantità di acacia e di fruttosio.

Questa classifica parla del miele millefiori (uno dei prodotti più venduti e ottenuto da più piante. Tuttavia, esistono anche altre tipologie di miele.

Non tutti i prodotti sono uguali

Esiste una varietà di miele, piuttosto vasta. Ci sono quelli uniflorali (ottenuti da una sola specie di pianta) e quelli multiflorali (ottenuti da più specie di piante).

Tra i più comuni in circolazione, oltre al miele millefiori, abbiamo:

Il miele di acacia (uniflorale), dal colore più chiaro e che resta liquido a lungo.

Il miele di castagno (uniflorale), dal colore più scuro e che cristallizza più lentamente.

Il miele di agrumi (uniflorale), dal colore piuttosto chiaro e che cristallizza dopo diversi mesi dal raccolto.

