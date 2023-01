I 3 straordinari e imperdibili film che dovremmo assolutamente guardare per una serata magica

Se vuoi passare una serata totalmente diversa dalle altre, ecco 3 meravigliosi film che dovresti assolutamente guardare almeno una volta nella vita. Ti terranno incollata allo schermo.

I film sono dei grandi e fedeli amici che ci fanno compagnia in ogni momento della vita. Una trama, una pellicola ben fatta, una storia raccontata, infatti, sono de piccoli tesori da custodire con estrema cura. E l’aspetto ancor più positivo di tutto ciò è che ci sono talmente tanti film che possiamo scegliere tra generi diversi ogni volta che vogliamo. In questo modo, potremo trovare la pellicola più adatta a noi e ai nostri gusti e, in particolar modo, potremo davvero innamorarci di una storia senza tempo. In particolare, ci sono alcuni film che non dovremmo assolutamente perderci e che dovremmo guardare almeno una volta nella vita. E ora andiamo a vedere 3 di questi, che sicuramente non potranno lasciarci indifferenti.

“The Rocky Horror Picture Show”, dove la parodia diventa spaventosa e terribilmente affascinante

Iniziamo la nostra carrellata di film di successo con un grande e intramontabile classico. Stiamo parlando di “The Rocky Horror Picture Show”, un film geniale di Jim Sharman del 1975. La storia ruota attorno a due giovanissimi promessi sposi della provincia nordamericana: Brad e Janet. I due, durante una notte, si perdono nel bosco e cercano riparo in un castello trovato sulla strada. Qui, si sta tenendo un convengo annuale transilvano. I due protagonisti, una volta accolti, verranno rapiti. Susseguiranno degli eventi da brivido che ci terranno incollati allo schermo. Un misto di parodia, horror, sarcasmo e critica sociale. Davvero imperdibile.

Continuiamo poi con un altro film davvero geniale, ossia “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

Ci troviamo sempre negli anni ’70 e, in questo decennio, viene dato alla luce un altro imperdibile capolavoro. Stiamo parlando di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, firmato Milos Forman, che riuscì a conquistare ben 5 Oscar (il primo per Jack Nicholson). La trama ruota attorno a Randle Patrick McMurphy. L’uomo, finito in carcere per aver avuto rapporti con una ragazza minorenne, viene spostato in un ospedale psichiatrico. Qui, intesserà dei rapporti con gli altri carcerati, creando un gruppo da lui capitanato. Insieme, scopriranno il terrificante piano della capo infermiera Ratched che, con astuzia e ingegno, li sta tenendo tutti sotto controllo.

I 3 straordinari e imperdibili film che dovremmo assolutamente vedere almeno una volta nella vita

Concludiamo in bellezza con un altro film assolutamente da non perdere. Stiamo parlando di “Casablanca” di Michael Curtiz. La storia, ambientata negli anni ’40, ha il focus su Rick, proprietario del locale Casablanca a New York. La città è costellata da criminali, truffatori e persone che tentano in tutti i modi di espatriare.

La storia si intreccia con il dramma del nazismo e con la lotta alla dittatura. Amore, sofferenza e giustizia sono i temi principali che sorreggono questo intramontabile classico. Dunque, ecco i 3 straordinari e imperdibili film che dovremmo assolutamente vedere.