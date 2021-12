Durante le feste natalizie i giorni precedenti a Capodanno sarà difficile riuscire a prendere appuntamento da parrucchiere. Non poche persone vorranno avere dei capelli perfetti, per sentirsi come delle celebrità.

Anche se saremo in compagnia di parenti e amici intimi, farsi trovare in splendida forma, con una pettinatura invidiabile, sarà importante. L’occasione è giusta per mantenere un certo stile non dimenticando le tendenze del momento, sia che abbiamo i capelli corti o lunghi. Certo fare in casa alcune complicate acconciature sarà difficile, soprattutto se non abbiamo esperienza, ma non impossibile.

La moda del momento indica che potremo sistemare la nostra chioma in modo semplice ma contemporaneamente sofisticato ed elegante. Se avremo dei capelli lucenti e perfetti ci sentiremo più belle e la nostra autostima salirà alle stelle.

Prima di procedere a qualche pettinatura particolare, nei giorni precedenti facciamo qualche maschera nutriente, che possa rendere i capelli morbidi e mantenerli in salute. Cerchiamo di non usare troppi prodotti chimici, ma scegliamo quelli più naturali, che rispettano anche il cuoio capelluto e il nostro tipo di capello.

Ecco le acconciature stupende e di tendenza che ringiovaniscono e valorizzano lo sguardo in poche mosse

Dopo aver nutrito e idratato i capelli dovremmo scegliere quale, tra le pettinature alla moda, sta bene al nostro viso ed è in linea con la nostra personalità. Anche chi ha i capelli corti potrà avere dei risultati degni di nota, apparendo più bella che mai, senza perdere troppo tempo.

Infatti, ecco le acconciature stupende e di tendenza che ringiovaniscono e valorizzano lo sguardo in poche mosse, potrebbero essere semplici da fare, donando un tocco di classe. Chi ha un taglio corto, caschetto o pixie cut, che non supera l’altezza dell’orecchio, potrebbe inserire un punto luce fra i capelli, facendoci apparire più giovani.

Basterà fare una riga laterale, ancora meglio se abbiamo un ciuffo, mantenendo la chioma liscia, riccia o mossa. Dall’altra parte della frangia inseriamo dei fermagli o delle forcine impreziosite con pietre, brillantini o gioielli e in pochi minuti avremo un risultato spettacolare.

Chi invece ha un taglio medio può scegliere una classica mezza coda, cotonando leggermente la parte frontale. Naturale e semplice ma sempre di grande effetto.

Capelli lunghi

Mentre chi possiede una chioma lunga, almeno sotto le spalle, oltre a lasciarli liberi e naturali, può ricorrere alla tradizionale coda di cavallo. In questo caso è più alla moda e stilosa quella molto alta, impreziosita con eleganti elastici o fermagli laterali.

Se tenere i capelli eccessivamente legati può dare fastidio, allora optiamo per una splendida treccia laterale, anche un po’ imprecisa e inseriamo un bel nastro colorato in una ciocca. Solo qualche minuto per realizzare un’acconciatura chic, che farà sembrare più giovani di qualche anno.