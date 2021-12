Il giardiniere non va mai in vacanza. D’altra parte, piante e fiori richiedono sempre cure e attenzioni. Ovviamente, le esigenze cambiano in base alla specie, alla varietà e soprattutto in base al periodo dell’anno. Nonostante molti possano pensare il contrario, dicembre non è un mese durante il quale lasciarsi andare alla pigrizia. A inizio mese abbiamo visto cosa seminare a dicembre in giardino e nell’orto per un tripudio di fiori colorati e ottimi prodotti genuini e salutari. Ma dicembre è altresì perfetto per potare quest’albero che regala croccanti frutti dal sapore intenso e vellutato.

Ed ancora, oltre a scalogno e indivia, è proprio questo il periodo migliore per coltivare in giardino e in vaso questi gustosi frutti colorati ricchi di vitamine. Come meglio andremo a spiegare nelle prossime righe, fine anno è anche il momento della raccolta di alcuni frutti.

Solo pochi giorni per raccogliere i kiwi, ecco come fare e come conservarli acerbi o maturi per poterli gustare per circa 6 mesi

I kiwi si possono raccogliere già a partire da novembre. La raccolta può quindi proseguire anche per tutto il mese di dicembre. Anche se i frutti non sono ancora del tutto maturi, è bene prelevarli dalla pianta prima che arrivino le gelate tipiche di questo periodo. Tra l’altro, è ben difficile capire se i kiwi siano giunti a maturazione o meno. Colore e forma esterna, infatti, non cambiano. L’elemento indicativo è il gusto: i kiwi maturi sono abbastanza morbidi e tendenti al dolce; quelli ancora acerbi sono invece piuttosto duri e molto aspri. E quindi, solo pochi giorni per raccogliere i kiwi, ecco come fare e come conservarli acerbi o maturi per poterli gustare per circa 6 mesi.

Consigli utili per la conservazione

Una volta raccolti, i kiwi vanno sistemati in cassette di legno, preferibilmente disposti su un solo strato. Questo permette una buona areazione tra i frutti e, inoltre, ci consente di notare facilmente qualche ammaccatura o se qualche frutto sta andando a male. Per una ottimale conservazione, li dobbiamo riporre in un ambiente fresco e asciutto. Così facendo, si potranno mantenere per circa 5 o 6 mesi.

I kiwi hanno un grandissimo nemico: l’etilene. Si tratta di un gas, presente anche in altri tipi di frutta, che ne favorisce la maturazione. Per questo, se abbiamo dei kiwi già maturi e che non possiamo consumare a breve, è bene tenerli lontani da mele, pere e banane. Questi ultimi sono infatti ricchi di tale sostanza.

Al contrario, se abbiamo kiwi molto acerbi e vogliamo favorirne il processo di maturazione, basterà posizionarli accanto ad una mela, una pera oppure una banana.