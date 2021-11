I nostri giardini e orti rigogliosi sono parte integrante della casa e in qualche modo anche della famiglia. L’amore e la cura che mettiamo nel curarle richiede molto tempo, fatica e spesso anche soldi.

Effettivamente, piante e alberi sono come degli esseri umani, hanno bisogno di perenni attenzioni, per vederli sempre in perfette condizioni. Ogni mese dell’anno è importante seguire alcuni accorgimenti, utili a fare fiorire e raccogliere frutti in abbondanza.

Se d’estate dobbiamo stare attenti a non fare seccare la vegetazione e dare la quantità giusta di acqua, in autunno e inverno dovremmo fare altri tipi di lavori. Primo tra tutti proteggere le specie che patiscono di più il freddo, perché quelle più sensibili potrebbero rovinarsi con il gelo.

Bisognerebbe, poi, fare la pacciamatura del terreno, proteggendo il suolo con determinati elementi e materiali che preservano la salute delle piante e degli alberi. Ma non è l’unica azione necessaria da svolgere, perché non dobbiamo scordare di effettuare la potatura, anche di cespugli e siepi del giardino.

L’azione da non sottovalutare

Non bisognerebbe sottovalutare la potatura, perché è un’azione indispensabile per molti motivi. È importante per dare più ossigeno e luce alle piante, per evitare attacchi di parassiti e funghi, per rendere la vegetazione più robusta e in salute. In generale, si effettua 2 volte l’anno, ovvero in estate e in autunno, proprio prima del gelo.

Eliminare completamente i rami vecchi e secchi stimola la crescita di quelli nuovi, sarebbe meglio agire quando c’è il “riposo vegetativo”, ossia quando le piante sono dormienti.

In questo modo in primavera il nostro giardino farà invidia a tutti i nostri vicini, perché sarà un’esplosione di frutti e di fiori.

Ecco quali piante, rampicanti e alberi possiamo potare a novembre per renderli resistenti e rigogliosi

Agiamo sulle piante non troppo giovani, soprattutto per quanto riguarda gli alberi.

Potremmo iniziare a eliminare i rami vecchi e potare gli alberi da frutto e ornamentali resistenti al freddo, in modo che possano essere sempre più produttivi. Quindi, il melo, il pero, il ciliegio, il susino, il fico, l’acero, la betulla, il platano, il faggio, la quercia, il carpino, il sorbo.

Anche alcuni cespugli da frutti sono oggetto di potatura, come ribes, uva spina, lamponi e i mirtilli.

Per quanto riguarda le altre specie di piante e rampicanti, potremmo potare le rose, il glicine, l’agrifoglio, le peonie, i lupini. Approfittiamo anche per dare nuovo vigore e forma alle erbe aromatiche come il rosmarino, la lavanda.

Dunque, ecco quali piante, rampicanti e alberi possiamo potare a novembre per renderle resistenti e rigogliose ed evitare che possano ammalarsi durante i mesi freddi.