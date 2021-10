Anche se non siamo in America tanti festeggeranno Halloween all’insegna di horror party. Forse non troveremo i cancelli delle ville o le portinerie dei palazzi addobbate con pipistrelli, ragnatele e zucche mostruose ma è lo spirito quello che conta.

Molti, infatti, sono già entrati a pieno titolo in questo mood che chiude il mese di ottobre. Siamo proprio alla vigilia di Halloween e anche se sembra tutto pronto per la notte delle streghe magari non abbiamo ancora un’idea su come vestirci.

Ma niente paura, rimandiamola piuttosto al 31 ottobre, perché in questo articolo potremmo trovare l’ispirazione giusta per un look all’ultimo minuto.

Ecco come vestirsi ad Halloween, consigli last minute per la notte più spaventosa dell’anno

Quello che conta è che, con il nostro outfit e make up, riusciamo a suscitare terrore, orrore, mistero, paura in chi ci guarda.

Halloween non è come Carnevale e non ogni maschera vale. Per questo dobbiamo impegnarci per creare qualcosa di sconvolgente e da brivido.

In questo articolo della vigilia cercheremo di proporre qualche idea illuminante da fare più o meno con quello che abbiamo a casa.

Quindi se stessimo cercando qualche travestimento semplice, economico, da realizzare in poco tempo prima che arrivi l’alba del nuovo giorno, saremmo proprio nel posto giusto.

Costumi

La prima idea è quella di ricreare un outfit total black e un pizzico sexy. Per esempio, vestito nero di velluto, calze a rete o velate da abbinare ad una parrucca nera stile Morticia Addams. Con gli stessi abbinamenti, però, potremmo interpretare anche una strega.

In alternativa, possiamo trasformarci in Pennywise, il pagliaccio protagonista del film It. Basta una lunga camicia bianca, il trucco caratteristico e un palloncino rosso.

Infine, potremmo travestirci da guardia di Squid Game, look perfetto anche da fare in gruppo. In questo caso, tuta rossa, guanti neri, faccia dipinta di nero e simbolo bianco in fronte per ovviare alla maschera.

Ecco, allora, come vestirsi ad Halloween, consigli realmente last minute per la notte più spaventosa dell’anno. Ma non è finita qui. Andiamo a vedere qualche altro suggerimento per tutti i gusti.

Trucco

Se non ci sentissimo proprio a nostro agio con qualche pauroso costume, potremmo puntare sul trucco. Possiamo usare benissimo i prodotti che abbiamo già a casa per creare qualcosa di estremamente dark.

Per esempio: uno smokey eyes con i toni del nero e dell’argento, un rossetto scurissimo e magari disegnare un ragnetto che scende dalla testa. Saremmo comunque in tempo, però, per comprare ceroni e pastelli per il viso per realizzare trucchi in vero stile Halloween. Tra i più famosi, ma sempre di gran successo, c’è il teschio.

Poi via libera al trucco da Joker, a cuciture e ferite varie, a faccia da zombie e a qualche tocco di sangue qua e là.

Accessori

Se volessimo, infine, mantenere un velo di sobrietà potremmo spaziare con alcuni accessori.

Tra i più classici:

cappello da strega;

cerchietto con corna luminose stile diavoletto;

forconi, asce e mannaie finte.

Possiamo dire sì anche a braccialetti in pelle, accessori con borchie e gioielli stile gotico.

Approfondimento

