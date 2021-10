Molti di noi cercano di fermare il tempo che passa e vogliono sempre mantenere un aspetto giovane e sano. C’è chi non si arrende ai capelli bianchi e fa la tinta e chi cerca in tutti i modi di contrastare l’arrivo delle rughe con vari metodi.

Sembra incredibile, ma possiamo sia ritardare l’arrivo delle rughe che nasconderle molto semplicemente. Se usiamo il make up nel giusto modo e ci serviamo delle creme migliori tutto è possibile. Oggi vedremo, infatti, che avremo rughe coperte e 10 anni in meno se usiamo questo piccolo trucco.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il make up può fare veri e propri miracoli

Se notiamo che le rughe stanno arrivando ma non vogliamo arrenderci, non dobbiamo commettere certi sbagli. Le rughe possono essere un minimo contrastate innanzitutto grazie a una corretta idratazione del corpo e della pelle.

Dovremmo sempre bere molta acqua e idratare la pelle quotidianamente con abbondante crema idratante, sia durante il giorno che la notte prima di andare a dormire. Durante il giorno è fondamentale, poi, indossare una crema che contenga una protezione solare, per evitare danni e macchie causate dai raggi UV.

Poi dovremmo evitare di usare dei fondotinta dalla grana spessa, che potrebbe addirittura evidenziare le rughe con un effetto spiacevole. Se vogliamo non solo evitare questo effetto ma anche far “sparire” le rughe che già ci sono, dovremmo seguire questo semplice consiglio.

Rughe coperte e 10 anni in meno se usiamo questo piccolo trucco

Per evitare che il fondotinta si stratifichi e finisca per evidenziare le rughe di espressione e i difetti della pelle, dobbiamo sempre indossare prima un primer coprente. Questo prodotto cosmetico serve per uniformare la grana della pelle, rendendola liscia. I rilievi vengono appiattiti e la pelle al tocco sembra liscissima e uniforme. Il primer non solo copre i difetti come brufoli, nei e punti neri, ma è in grado di riempire le rughe più profonde.

Dobbiamo iniziare il nostro makeup spalmando con accuratezza il primer con la mano e lasciare che si asciughi. Poi possiamo iniziare a mettere il correttore nella zona T e nei punti critici e, per ultimo, il fondotinta, sia in crema che in polvere. Grazie a questo semplice passaggio le rughe saranno meno visibili e avremo un aspetto più giovane e fresco.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo svelato un trucchetto già molto usato dalle dive per ottenere un lifting senza bisturi. Con una semplice acconciatura possiamo sollevare gli occhi e la fronte e far sparire le rughe e far sembrare gli occhi più grandi.