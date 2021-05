L’arrivo della bella stagione ci porterà una ventata di novità in termini economici e sociali grazie al turismo e all’aperture delle attività. Ciò nonostante, dobbiamo sempre attenerci alle ormai note regole. Ma oltre alle belle serate e giornate al mare, l’estate porta non solo zanzare ma anche un’altra complicazione. Gli odiosi scarafaggi. Sembra assurdo ma molti stanno usando questi due alimenti in casa e in giardino per risolvere il problema dei fastidiosi scarafaggi che affligge tutti noi.

Conosciamoli meglio

Purtroppo dobbiamo prepararci all’arrivo degli insidiosi scarafaggi che escono per lo più durante la sera e con il caldo. Gli scarafaggi si trovano dovunque, tranne nelle zone gelide. Fortunato chi abita da quelle parti!

Sicuramente verranno fuori se in casa c’è sporcizia, poiché gli scarafaggi ne sono attratti. Inoltre, essi sono noti per il loro regime alimentare. Sono onnivori e saprofagi, ossia hanno la preferenza di cibarsi di sostanze organiche in stato di decomposizione. Come lo scarabeo stercorario, gli scarafaggi si cibano anche delle feci. Ciò significa che devono essere allontanati tempestivamente poiché portano germi e batteri.

Non sempre è facile eliminarli perché quando avvertono il pericolo sono molto veloci a correre e a nascondersi. Ma oltre allo spray per scarafaggi, che è meglio non usare per evitare di inalare sostanze chimiche e perché è tossico per gli animali domestici, esistono altri rimedi.

Innanzitutto, per ridurre la presenza degli scarafaggi in casa, la prima cosa da fare è pulirla da cima a fondo e renderla profumata. Ottimo è il profumo dell’aceto che essi detestano. Sentendo un ambiente fresco, ci penseranno due volte ad entrare. Uno dei rimedi che molte persone hanno sperimentato per sbarazzarsi dei fastidiosi scarafaggi è l’utilizzo dello zucchero e del bicarbonato. Questi vanno disseminati nelle fessure o nei punti in cui gli scarafaggi potrebbero entrare. Lo zucchero li attrae e il bicarbonato li uccide poiché è altamente tossico.

Approfondimento

