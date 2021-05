Nel medio periodo la tendenza in corso sulle azioni Mondo TV è rialzista e più volte nei nostri report abbiamo evidenziato le potenzialità di questo titolo. Nella situazione attuale se parte il rialzo le azioni Mondo TV potrebbero quadruplicare il loro valore. Questa è la clamorosa conclusione cui si giunge andando ad analizzare il time frame di lungo periodo e calcolando il fair value con il metodo del discounted cash flow. Il valore così calcolato si aggira intorno ai 5,5 euro che se confrontato con le attuali quotazioni (1,452 euro) esprime una sottovalutazione di circa il 300%.

Va osservato che, anche se non su livelli così elevati, anche altri indicatori esprimono una forte sottovalutazione. Ad esempio, sia il rapporto prezzo/utili che il Price to Book ratio esprimono una sottovalutazione di circa il 200% e 100%, rispettivamente.

Dal punto di vista degli analisti, invece, la situazione è abbastanza paradossale. Da un lato, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 120% circa, dall’altro il consenso medio degli analisti è alleggerire.

Se parte il rialzo le azioni Mondo TV potrebbero quadruplicare il loro valore: Le indicazioni dell’analisi grafica

Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 20 maggio a quota 1,452 euro in ribasso del 1,22% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista e solo una chiusura settimanale inferiore a 1,434 euro potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista e far invertire al ribasso.

Sul mensile, invece, la tendenza in corso è ribassista anche se sono ormai molti mesi che le quotazioni si muovono all’interno del trading range 1,256 euro – 1,696 euro. Solo una chiusura mensile esterna a uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare al rialzo (linea tratteggiata) Mondo TV potrebbe andare incontro a un rialzo di circa il 300%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile