L’Italia nasconde infinite bellezze storiche.

Quando le meraviglie dell’architettura si uniscono alla bellezza naturale circostante, sembra di trovarsi in un sogno.

È il caso delle ville medicee in Toscana.

Un complesso di 14 ville sparse nei dintorni di Firenze e in altre zone della Toscana, dal 2013 Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Queste costruzioni sono dei veri e propri manifesti del Rinascimento, edificati in luoghi tutt’oggi rurali e collinari.

Servivano come residenze estive e come punti di controllo e di amministrazione del potere economico.

Oggi alcune sono private, ma la maggior parte sono visitabili.

Il fatto è che spesso sono situate in un contesto paesaggistico incredibile, colline mozzafiato, file di cipressi, agriturismi da favola e vigneti a perdita d’occhio.

Dunque, ecco come passare un fine settimana da sogno fra le colline più belle del mondo, storia, buon vino e piscine panoramiche.

Itinerario delle ville medicee

Si può facilmente trascorrere un week end vistando queste sontuose costruzioni.

Magari facendo anche qualche tuffo in piscina, la sera in una trattoria tipica e poi pernottare in una vecchia casa colonica adattata a B&B.

Due giorni da favola.

Ecco ad esempio un itinerario suggerito, restando nei dintorni del Montalbano, fra Firenze, Pistoia e Prato.

Giorno 1

Mattina: visita alla villa medicea di Poggio a Caiano.

Pomeriggio: visita alla villa medicea di Artimino;

Sera: degustazione di vini e cena in trattoria ad Artimino.

Giorno 2

Mattina: un tuffo in piscina alla Tenuta la Borriana (Carmignano);

Pomeriggio: visita alla villa medicea la Màgia di Quarrata;

Tardo pomeriggio: aperitivo panoramico a San Baronto, gustare due brigidini a Lamporecchio e ritorno

Itinerari di questo genere se ne possono fare moltissimi, basta vedere sul web quali sono le ville medicee visitabili ed organizzare tutto.

Perciò ecco come passare un fine settimana da sogno fra le colline più belle del mondo, storia, buon vino e piscine panoramiche.

Approfondimento

Se si sta cercando l’idea per un viaggio indimenticabile ed economico, quest’estate il paradiso è dietro l’angolo con queste 7 perle in un mare mozzafiato