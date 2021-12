Altro che in lavatrice, è questo il modo corretto per pulire i vestiti o gli arredi di casa in velluto senza il pericolo di rovinarli

La moda di questo prossimo inverno 2022 ci propone capi che hanno per protagonista il velluto. Non è importante se sia a coste o liscio, ma questo materiale lo troviamo in tantissimi vestiti che fanno della lucentezza la loro peculiarità.

Anche se è tornato in auge quest’anno, il velluto è sempre piaciuto per il suo comfort. Questo è dato dalla sua “peluria” che lo rende piacevole al tatto e adatto sia per l’abbigliamento sia come rivestimento di divani o tappeti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Essendo, però, un tessuto abbastanza delicato è nostro dovere seguire alcune regole per preservarlo nel tempo. Altro che lavatrice è questo il modo corretto per pulire i vestiti o gli arredi di casa in velluto senza il pericolo di rovinarli.

Non tutti i velluti sono uguali

Per conoscere al meglio la modalità di lavaggio perfetta è importante conoscere la composizione del nostro velluto.

Se questo è stato fatto con fibre di cotone, significa che è molto delicato e il lavaggio consigliato è quello a secco. Altrimenti se è composto da fibre sintetiche, evitando sempre la lavatrice, laviamolo tranquillamente a mano con un detergente delicato e acqua tiepida.

Altro che lavatrice è questo il modo corretto per pulire i vestiti o gli arredi di casa in velluto senza il pericolo di rovinarli

Eccoci arrivati al problema principale: come ci comportiamo in presenza di una macchia sul nostro pantalone o sul divano?

Prima regola è quella di intervenire subito evitando che lo sporco intacchi in profondità il nostro tessuto complicando la rimozione. Con uno straccetto bagnato strofiniamo con forza la macchia in questione. Ora che è umida e indebolita, applichiamoci del sapone delicato, come il Marsiglia, fino a creare della schiuma. Rimuoviamola con lo stesso straccetto iniziale inumidito seguendo la direzione della “peluria” del velluto. Finita la pulizia appendiamo con una stampella, il nostro velluto, all’aria aperta così da farlo asciugare evitando stropicciature.

Quando il capo è asciutto evitiamo assolutamente il ferro da stiro. Il velluto non può essere stirato ma, se abbiamo una vaporiera, possiamo usarla per dare maggiore vita ai colori del tessuto.

Ultimo suggerimento riguarda le macchie che si presentano in velluti inseriti nei mobili: schienali di seggiole, tappeti o divani. La procedura da seguire è la stessa precedentemente illustrata, con l’accorgimento di aggiungere dell’aceto per igienizzare il tessuto.

Approfondimento

Non dovremmo più preoccuparci per i nostri capi bianchi che si sono macchiati in una lavatrice sbagliata se usiamo questi rimedi veloci ed efficaci