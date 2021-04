In molti stanno iniziando a desiderare questa pianta perché è perfetta per ridurre l’inquinamento di casa ed avere un ambiente salutare e pulito

Passiamo moltissimo tempo a casa, soprattutto da quando la pandemia ci ha costretti a vivere delle lunghe quarantene. Per questo motivo, è fondamentale avere in casa propria un’aria perfettamente pulita e sana.

Quando si trascorre molto tempo chiusi nella propria abitazione, soprattutto in inverno, si potrebbe avere la tendenza a non tenere le finestre aperte quanto necessario, a causa del freddo pungente. Questo, però, è un atteggiamento sbagliato. Ricordiamo, infatti, che la prima regola per avere un’aria di casa pulita, è fare areare gli ambienti per far sì che l’aria circoli, tutti i giorni, regolarmente.

Esistono, però, altri tipi di aiuti che ci fornisce la natura, e che possono aiutarci a purificare l’aria di casa. Stiamo parlando, ovviamente, delle piante. Alcune piante, in particolare, sono note per la loro capacità di filtrare l’aria, eliminando particelle di sostanze nocive per l’uomo.

È questo il motivo per cui in molti stanno iniziando a desiderare questa pianta perché è perfetta per ridurre l’inquinamento di casa e avere un ambiente salutare e pulito. Vediamo subito di cosa si tratta.

È molto bella, anche se non produce fiori

Si chiama nephrolepis obliterata o, più semplicemente, felce australiana. Questa pianta d’appartamento dal sapore tropicale, è perfetta anche per chi non ha il pollice verde, visto che non richiede particolari cure.

L’unica attenzione richiesta sarà quella di innaffiarla regolarmente, visto che questa pianta adora gli ambienti umidi. Sempre per lo stesso motivo, preferisce stare in ombra, e mal sopporta la luce diretta. Inoltre è una pianta estremamente “comunicativa”. Basterà guardare il colore delle sue foglie per capire se abbia qualche problema.

Se diventassero più chiare, o presentassero macchie scure o bianche, indicherebbero la presenza di un parassita. In quel caso, si dovrà agire, ma recuperarla è davvero molto semplice. Ma arriviamo alla caratteristica fondamentale per cui questa pianta è davvero nota. È in grado di purificare l’aria, ovvero di filtrarla dalle particelle tossiche presenti in essa.

Una pianta con un potere preziosissimo

La felce australiana è conosciuta per la capacità di purificare l'aria del luogo in cui è posizionata. In particolare, questa felce, è in grado di filtrare e eliminare la formaldeide, una sostanza altamente cancerogena per l'uomo.

In particolare, questa felce, è in grado di filtrare e eliminare la formaldeide, una sostanza altamente cancerogena per l’uomo. Questa sostanza, generalmente, è prodotta dal fumo di sigaretta, da alcuni smalti e cosmetici, dalle vernici, da coloranti e da tanti altri prodotti chimici. Ecco perché è importante tenere pulita l’aria di casa, anche attraverso alcuni aiuti forniti dalla natura, come questa splendida pianta.