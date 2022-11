A dicembre Cupido lancerà la sua freccia nel cuore di Scorpione e altri 4 fortunati segni zodiacali

L’Ariete è alle prese con un grosso dilemma. Un collega, infatti, da tempo ci sta facendo capire che vorrebbe uscire con noi. Mischiare affari e amore, però, non sempre è una buona idea. A maggior ragione, se fossimo sposati.

Attenzione, Toro, che quello che era nato come un semplice gioco, sta diventando quasi un’ossessione. Spiare l’altro in quel modo, pedinarlo, controllare i suoi movimenti, ci creerà grossi problemi. Anche perché non lascerà mai il partner.

Sarà un dicembre molto bello, dal punto di vista amoroso, per i Gemelli. Già gli affari si stanno mettendo al bello, ma sarà il cuore a godere di più. Nella chat di incontri, infatti, saremo contattati da una persona che sarà importante per la nostra vita. E attenzione ai sogni perché potrebbero arrivarci i numeri giusti.

Novità di cuore per Leone e Vergine, mentre il Cancro dovrà soffrire

Per il Cancro, il mese non partirà nel modo migliore. Al lavoro, avremo delle rogne a causa della cattiveria di alcuni colleghi. E anche con il vicinato ci saranno problemi legali. Per fortuna, a Natale, andremo via da tutto, lasciandocelo alle spalle.

A dicembre Cupido lancerà la sua freccia nel cuore del Leone che finalmente troverà l’amore tanto sospirato. Galeotta sarà una cena tra amici dove faremo un incontro casuale. Che ci cambierà, però, la vita. Attenzione a non essere subito pressanti.

Fa bene la Vergine a non accontentarsi. Perché limitarsi ad andare con chi ci interessa fino ad un certo punto? Meglio aspettare le ferie di Natale, anche perché Cupido è pronto a lanciarci una freccia che ci stenderà nel modo giusto.

Spera che finisca presto dicembre la povera Bilancia, a differenza del fortunato Scorpione

Sarà un dicembre da dimenticare per la Bilancia. Tutto ci girerà male e non solo sul lavoro dove siamo alle prese con una scelta importante. A casa non ci aiutano e gli amici è come non averli. Insomma, a volte faremmo bene a stare da soli.

Lo Scorpione single deve prepararsi, perché dicembre gli porterà, finalmente, la persona con la quale costruire un rapporto. Non sarà facile, anche perché la nostra diffidenza non aiuta. Ma diamogli fiducia: se la merita.

Chissà perché quella persona che apparteneva al nostro passato improvvisamente ci contatta. Eppure, per noi del Sagittario, le stelle annunciano un dicembre all’insegna dell’amore. Che le due cose vadano di pari passo? O dobbiamo incontrare altri?

A dicembre Cupido lancerà la sua freccia nel cuore di molti segni, ma non per il Capricorno

Che dicembre incasinato sarà per il Capricorno. Non negativo, ma sicuramente confuso. Sembra che tutto, infatti, si metta di traverso, ma forse dipende dal nostro stato mentale. Siamo irrequieti e non si capisce perché. Contiamo fino a dieci.

Grandi novità per l’Acquario. Riceveremo l’invito per partire durante il ponte natalizio e, dopo qualche titubanza, dovremmo accettare. Cambiare aria ci farà bene. E torneremo carichi per un 2023 che non sarà così semplice per noi.

I Pesci hanno voglia di novità e, di solito, dicembre è mese di bilanci. Attenzione, però, a non essere troppo severi con noi stessi. Altrimenti, rischieremo di mettere da parte quello che già abbiamo e che è importante. Faremo bene a dedicarci a noi stessi, magari facendo qualche maschera di bellezza fai da te.