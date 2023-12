Siamo a fine anno e si leggono svariate previsioni sul futuro, da quelle astrologiche a quelle finanziarie. Un buon modo per mantenere il polso della situazione è quello di andare a leggere le previsioni degli analisti pubblicate sulle riviste specializzate ma anche andando a leggere i grafici dei mercati secondo i criteri dettati dall’analisi tecnica classica o dallo studio statistico basato sulle serie storiche. Cosa potrebbe fare il petrolio nel 2024?

Il 2024 fra tassi e crescita economica

Di recente la FED ha proiettato almeno tre tagli dei tassi di interesse nel 2024. Questo potrebbe significare che si proietta l’inflazione avvicinarsi verso il target ideale del 2% e che la crescita economica possa andare verso una fase di arresto (soft landing o recessione poi si vedrà dai dati macroeconomci che verranno pubblicati di volta in volta).

E le materie prime? Oggi ci concentreremo sul petrolio. Goldman Sachs proietta i prezzi verso i 93 dollari al barile. Secondo JP Morgan il prezzo rimarrà stabile sugli 83 dollari al barile e poi si dovrebbe assistere a una discesa nel 2025. Bank of America invece, aspetta un prezzo del Brent da 90 dollari al barile e quello del WTI intorno agli 86.

Come notiamo i giudizi sono alquanto contrastanti.

Cosa potrebbe fare il petrolio nel 2024? Analisi grafica del crude oil

Nel corso del 2023 è stato segnato il massimo a 94,56 e il minimo a 61,60, Il prezzo attuale si aggira intorno ai 71 dollari. Secondo i criteri dell’analisi tecnica classica la tendenza è positiva in quanto su base mensile sono stati segnati e sono in corso minimi e massimi crescemti. Inoltre, l’anno in corso è stato inside rispetto al precedente, che ha rappresentato l’apice del forte rialzo iniziato nell’anno 2020 dal prezzo negativo raggiunto.

Nei prossimi tre mesi (quindi a fine marzo) questa sequenza positiva verrebbe interrotta da un ritorno su base mensile inferiore al livello di prezzo di 67,17.

Lettura consigliata

Le prospettive sui prezzi del petrolio nel 2024, stiamo andando verso un rialzo? Ecco l’analisi di Goldman Sachs