Torniamo a parlare di mercato azionario e nello specifico di titoli che offrono dividendi ogni mese. Questi ultimi potrebbero rivelarsi una notevole fonte di reddito per chi deciderà di investirvi. Scopriamo perché, quali sono e cosa dice in proposito il consenso degli analisti riportato dalla piattaforma online Marketscreener.

I dividendi sono una parte degli utili che le aziende quotate in Borsa scelgono di distribuire ai propri azionisti a titolo di ricompensa. La loro presenza è segno che una società è sana e che si prevede che continui a prosperare.

Infatti, quando un titolo riduce o elimina i propri dividendi è più che probabile che stia attraversando un momento di difficoltà economica. Per ovvie ragioni, investire in azioni con dividendo – specialmente se questi ultimi sono elevati – può rivelarsi molto redditizio. Non solo perché, come abbiamo detto, la loro presenza è in genere una garanzia ma anche perché permette di assicurarsi un ulteriore afflusso di reddito costante.

Alcuni investitori potrebbero essere alla ricerca di azioni che pagano dividendi ogni mese. A breve ne vedremo alcune.

2 titoli azionari che pagano dividendi mensili: Gladstone Commercial Corporation

Si tratta di un trust di investimento immobiliare, che si occupa dell’acquisizione, della proprietà e della gestione di immobili industriali e uffici. Il prossimo giorno di stacco del suo dividendo sarà il 20/03/2024 e ciò vuol dire che il pagamento avverrà molto probabilmente – come da consuetudine – due giorni più tardi e cioè il 22/03/2024.

Il prezzo a cui vengono attualmente scambiate le sue azioni è di 12,51 USD. Secondo il consenso degli analisti (di numero 3) riportato dalla piattaforma Marketscreener, la raccomandazione media è Hold e il prezzo obiettivo medio fissato è di 13,5 USD. Questo è tutto ciò che è più importante sapere in merito all’azienda.

Vediamo l’altro di questi 2 titoli azionari che pagano dividendi mensilmente.

Reality Income Corporation

Ecco un’altra azienda che si impegna a distribuire dividendi una volta al mese. È specializzata nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di beni immobiliari a uso commerciale e industriale localizzati nel Porto Rico e negli Stati Uniti.

Il suo prossimo dividendo verrà staccato in data 29/02/2024 e anche in questo caso il pagamento dovrebbe avvenire – come da regola – due giorni più tardi. Il prezzo a cui vengono attualmente scambiate le sue azioni è di 52,94 USD.

Secondo il consenso degli analisti (di numero 17) riportato da Marketscreener, la raccomandazione media è Accumulate e il prezzo obiettivo medio è di 62,5 USD.

