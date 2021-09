Agli italiani piace sempre di più la cucina giapponese, la quale ormai ha conquistato anche i palati più scettici e diffidenti. Fra i tantissimi piatti e sapori che possiamo trovare nei vari menù dei ristoranti giapponesi, spicca un antipasto molto gustoso e nutriente.

Stiamo parlando delle alghe wakame, un tipo di alga bruna proveniente proprio dal Giappone. Quest’alga è molto apprezzata, non solo per il suo sapore, ma anche perché fonte di nutrienti importanti per l’organismo. Infatti, ecco l’antipasto giapponese ricco di antiossidanti e omega 3 che spazza via anche il colesterolo.

Proprietà e benefici

L’alga wakame è un alimento particolarmente ricco di vitamine, proteine e sali minerali come lo iodio.

A quanto pare quest’ultimo potrebbe essere molto utile per riequilibrare l’attività della tiroide e degli ormoni. Tuttavia, è sempre bene consultarsi con il proprio medico, soprattutto in caso di problemi alla tiroide. Oltre a questo, lo iodio aiuterebbe a riattivare il metabolismo, favorendo anche la perdita di peso.

Un aiuto in questo senso potrebbe arrivare anche dalla fucoxantina, un antiossidante che eserciterebbe un’azione antidiabetica. L’alga wakame, inoltre, è anche ricca di omega 3, che aiuterebbe ad alleviare dolori articolari ed infiammazioni, dovuti ad esempio all’artrite. Secondo alcuni studi, quest’alga potrebbe anche tenere a basa la pressione alta ed i livelli di colesterolo.

Tuttavia l’Efsa, che è l’autorità europea per la sicurezza alimentare, non ha ancora certificato questi benefici.

Per beneficiare di quest’alga, però, non bisogna necessariamente prenotare un tavolo al ristorante. Infatti, è molto semplice da preparare e condire anche a casa, in appena 10 minuti. Basterà solo procurarsi alcuni ingredienti, tipici della cucina nipponica, ormai facilmente reperibili nei vari supermercati.

Ingredienti

200 grammi di alghe wakame essiccate;

miso;

olio di semi di sesamo;

salsa di soia;

semi di sesamo tostati;

mirin;

yuzu;

aceto di riso;

peperoncino piccante;

sale.

Procedimento

Innanzitutto, tagliamo le alghe a listarelle, versiamole in un contenitore e ricopriamole interamente con acqua bollente. Dopo 5 minuti, scoliamole ed eliminiamo l’acqua in eccesso. Mentre si raffreddano, possiamo preparare la nostra marinatura. In una ciotola inseriamo circa due cucchiai per ciascun ingrediente elencato in precedenza, dal miso all’aceto di riso. Dopo di che, tritiamo il peperoncino piccante ed aggiungiamo un pizzico di sale. Ora basterà mescolare con una frusta il tutto ed aggiungere le nostre alghe. Prima di servire questo delizioso antipasto, possiamo lasciarlo raffreddare in frigorifero per almeno mezz’ora.