Dopo le vacanze la maggioranza di noi ha ripreso la buona abitudine di tornare a mangiare a casa. I motivi possono essere molteplici: la necessità di rimettersi in forma, la volontà di disintossicarsi dalle gozzoviglie delle vacanze oppure il desiderio di risparmiare dei soldi. Qualunque sia l’intento finale è il caso di riempire il frigorifero di frutta e verdura di stagione. Questi elementi infatti, oltre ad essere meno costosi delle proteine animali, sono perfetti per migliorare il nostro benessere. Per questo oggi parliamo nel dettaglio di uno di essi. Infatti questa verdura è onnipresente sulle nostre tavole, ma pochi sanno che contiene queste vitamine fondamentali. Vediamo insieme come possiamo fare il pieno di queste sostanze benefiche utilizzando questo ortaggio poco costoso.

Un ortaggio molto versatile e adatto a tutti i gusti

Stiamo parlando dell’insalata. Questo tipo di ortaggio infatti è particolarmente apprezzato per la sua versatilità. Può essere infatti un ottimo contorno oppure può assumere una personalità propria come piatto unico, se guarnito con altri ingredienti. Ci si può sbizzarrire anche con i condimenti. I più tipici sono olio, sale e aceto: però si possono anche creare altri tipi di dressing usando per esempio gli agrumi. Questa verdura è perfetta poi per dimagrire e per smaltire la ritenzione idrica. Infatti proprio a causa del suo alto contenuto di acqua vanta appena 21 calorie per ogni 100 grammi. Contenendo molte fibre riesce inoltre ad avere anche un alto potere saziante, non facendoci venire fame subito dopo averla mangiata.

Vediamo però nel dettaglio che benefici può apportare alla nostra salute. Prima di tutto al suo interno ha delle buone quantità di vitamina del gruppo B. Fra queste spiccano la B9, comunemente conosciuta anche con il nome di acido folico. Questo è particolarmente prezioso per le donne in gravidanza: aiuta infatti il feto a svilupparsi correttamente. Allo stesso modo è anche una sostanza ideale da assumere per il buon funzionamento del nostro apparato cardiovascolare. A seguire è presente una buona vitamina C che ha un effetto antiossidante e che aiuta a tenere sotto controllo l’invecchiamento cellulare e il colesterolo cattivo nel sangue. Infine ci sono le provitamine A che secondo gli studi dell’Humanitas aiutano a migliorare lo stato degli occhi e della pelle.

