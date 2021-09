L’insieme di leggi in vigore nel nostro Paese sono davvero moltissime. Per qualsiasi cittadino è impossibile conoscere proprio tutte le norme che disciplinano la vita sociale, ma è importante essere informati per evitare problemi. In certi casi, infatti, non conoscendo le leggi, potremmo trovarci in situazioni imbarazzanti e potremmo addirittura violare la legge senza saperlo.

Oggi, per questo, vogliamo parlare di un caso molto comune. Vediamo, infatti, il motivo per cui occorre fare molta attenzione, perché questa cosa che fanno in molti quando sono sul balcone è un reato. Scopriamo di cosa si tratta.

Quasi ogni comportamento è normato

L’ordinamento italiano è un complesso insieme di norme e regolamenti che disciplinano quasi ogni ambito dell’agire umano. In Italia abbiamo un codice che disciplina la circolazione delle auto (il codice stradale), uno che regola i rapporti tra individui (il codice civile), uno per il commercio (diritto commerciale) e così via.

Per quanto possiamo essere esperti o informati, è impossibile conoscere nel dettaglio questo insieme di leggi e molto spesso ci affidiamo al buonsenso. In alcune circostanze, però, potrebbero sorgere delle controversie e solo consultando la fonte potremo risolverle.

Se viviamo in un palazzo, sappiamo che dobbiamo sottostare ad alcune regole del vivere civile, al regolamento di condominio se ce n’è uno e anche agli altri codici. In particolare, ci sono alcuni comportamenti piuttosto diffusi che potrebbero essere pesantemente sanzionati e addirittura essere considerati reato.

Attenzione perché questa cosa che fanno in molti quando sono sul balcone è un reato

Moltissime persone quando sono sul balcone o alla finestra, dopo aver fumato una sigaretta, la gettano sotto senza pensarci. Questo, in realtà, potrebbe essere sanzionato pesantemente.

Lanciare dal balcone i mozziconi di sigaretta può configurarsi come reato di getto pericoloso di oggetti previsto dall’articolo 674 del Codice Penale. Questa legge vieta di gettare oggetti potenzialmente pericolosi per gli ambienti e le persone. Nel caso sussistano danni a cose o persone, si è passabili di una sanzione pecuniaria fino a 206 euro. Se qualcuno passa sotto al nostro balcone e riporta un’ustione da sigaretta, può tranquillamente denunciarci ed è abbastanza prevedibile chi verrà condannato.

