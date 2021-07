L’artrite e l’artrosi sono due malattie che rientrano tra quelle cosiddette reumatiche, ossia caratterizzate dall’infiammazione di articolazioni e muscoli.

Solo in Italia, questa patologia interessa il 16% della popolazione ed è la più diffusa. Al secondo posto troviamo la fibromialgia, della quale vi sono “Importantissime novità per chi soffre di questa patologia che compare a 40-60 anni”.

In particolare, l’artrosi è una malattia degenerativa, che interessa un progressivo assottigliamento delle cartilagini che rivestono le ossa. Lentamente le articolazioni diventano meno mobili, creando dolore e rigidità.

L’artrite reumatoide rientra tra le malattie infiammatorie. È una malattia cronica, autoimmune, che provoca dolore alle articolazioni, rigidità e stanchezza. Colpisce soprattutto le articolazioni di mani, piedi, caviglie, polsi, ginocchia e spalle.

Alimentazione e movimento

Per chi soffre di queste patologie è molto importante cercare di mantenere uno stile di vita sano, a cominciare dall’alimentazione. Infatti, tra poco spiegheremo che chi soffre di artrite/artrosi deve assolutamente mangiare questi 5 alimenti per vivere meglio.

Il sovrappeso e l’obesità, infatti, possono aggravare la situazione a causa del sovraccarico esercitato sulle articolazioni. Quindi è opportuno iniziare una dieta equilibrata e mantenere un peso forma idoneo.

Per raggiungere l’obiettivo è necessario anche svolgere adeguata attività fisica, ogni giorno, con esercizi aerobici e lunghe camminate.

Partiamo con il pesce, che possiamo trovare in abbondanza in questo periodo. Soprattutto il pesce azzurro, costituisce un’ottima fonte di Omega-3, che limita la formazione di mediatori dell’infiammazione.

Sono ottimi anche il salmone, lo sgombro ed il tonno.

Anche la carne è fondamentale, soprattutto quella bianca, perché consente il giusto apporto di proteine e ferro.

Per una dieta equilibrata è importante anche consumare una buona dose di verdura e frutta fresca di stagione. Queste costituiscono un’importante fonte di vitamine, sali minerali e fibre. Grazie alle loro proprietà antiossidanti, sono ideali per combattere l’infiammazione articolare.

Altro alimento ricco di Omega-3 è la frutta secca, come noci, mandorle e semi oleosi. Di queste però è meglio non abusare perché contengono molte calorie.

Fondamentali sono anche i carboidrati complessi, come pasta, riso e pane, meglio ancora se integrali.