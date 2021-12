Siamo arrivati a meno di una settimana dal Natale e molti di noi hanno già stabilito il menù del 24 e 25 dicembre. Una scelta decisamente intelligente, ma che potrebbe toglierci qualche opportunità. Per esempio quella di provare la ricetta che stiamo per presentare, che potrebbe dare davvero un tocco di classe alle nostre cene. Ma niente paura. Siamo ancora in tempo per inserirla nel menù. Quindi ecco l’antipasto di pesce perfetto per la Vigilia di Natale facilissimo da preparare che farà impazzire ospiti e famiglia. Potremo sfruttarlo anche come secondo e probabilmente convincerà anche i bambini a mangiare il pesce. È il momento di aprire la dispensa.

Ecco l’antipasto di pesce perfetto per la Vigilia di Natale facilissimo da preparare che farà impazzire ospiti e famiglia

La tradizione vuole che la portata principale della Vigilia di Natale sia il pesce. Ma questo non implica che non possiamo lavorare di fantasia e proporre nuove versioni dei grandi classici. Oggi useremo il tonno e lo trasformeremo nella base per preparare delle irresistibili polpette. In più aggiungeremo anche ricotta e peperoni e creeremo una vera esplosione di sapori.

Per preparare 4 porzioni di polpette di tonno con ricotta e peperoni ci serviranno:

350 grammi di tonno in olio d’oliva;

1 uovo;

180 grammi di ricotta fresca;

20 grammi di pangrattato;

25 grammi di pecorino romano grattugiato;

prezzemolo;

rosmarino;

500 grammi di peperoni;

10 olive nere senza nocciolo;

1 spicchio d’aglio;

olio d’oliva;

sale e pepe per condire.

Come preparare le polpette di tonno, ricotta e peperoni

Iniziamo a preparare il nostro sfizioso antipasto partendo dai peperoni. Laviamoli e facciamoli cuocere in forno a 200 gradi per 35 minuti. Quando sono ben abbrustoliti, togliamoli e mettiamoli a riposare per un quarto d’ora, coperti da un foglio di pellicola da cucina.

Adesso possiamo procedere con la pulizia. Togliamo la buccia e i semi, e tagliamoli a fettine sottili. Prendiamo una ciotola e iniziamo a mischiarli con il prezzemolo, l’aglio e l’olio. Regoliamo di sale e incorporiamo anche le olive. Il contorno per il piatto è pronto.

È il momento di creare le polpette. Sgoccioliamo il tonno e mischiamolo con altro prezzemolo, il rosmarino tritato, la ricotta e l’uovo. Iniziamo ad amalgamare il tutto e via via incorporiamo il pecorino grattugiato e il pangrattato. Regoliamo di nuovo il sapore con sale e pepe, e non appena il composto inizia a solidificarsi modelliamo le polpette.

Un’altra passata nel pangrattato e possiamo procedere con la cottura. Prendiamo una padella e facciamo friggere l’olio d’oliva. Non appena inizia a sfrigolare, facciamo cuocere le polpette per 5 minuti facendo attenzione a far dorare tutti i lati. Asciughiamole e impiattiamole sopra il nostro letto di peperoni. Siamo pronti per stupire tutti gli invitati.

