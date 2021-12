Per svariate ragioni può capitare di ritrovarsi ad avere a che fare con il fenomeno della stipsi, più nota con il termine di stitichezza. In sostanza l’intestino fa fatica a svuotarsi oppure non lo fa con la solita frequenza. Queste circostanze spiegano perché esso viene anche detto ‘intestino pigro’.

Le ragioni possono essere legate all’età, al regime alimentare, alle abitudini di vita, alla presenza di precise patologie ed altre differenti cause. In genere gli esperti scindono la stitichezza tra stipsi transitoria e stipsi cronica.

In tutti questi casi, la prima e indiscussa regola da seguire è quella di consultare il proprio medico di famiglia. Solo chi ci conosce da tempo può avanzare suggerimenti validi e compatibili con il nostro generale stato di salute.

In questa sede, pertanto, ci limitiamo solo a riportare alcuni cibi che per la scienza si rivelano degli ottimi alleati ai fini dell’evacuazione. Fatta questa doverosa premessa, contro la stitichezza ecco 3 cibi lassativi ottimi per andare di corpo più una potente abitudine.

La prugna, l’olio d‘oliva e la frutta secca

Il primo frutto in assoluto a cui si fa maggiormente ricorso è la prugna, generalmente considerato come uno dei cibi più lassativi al mondo. È un potente alimento che migliora il transito intestinale, è ricca di ferro, potassio vitamina A e fibra dietetica.

In commercio si trovano tanto le prugne secche, di norma più leggere e facili da digerire, quanto quelle crude e i succhi a base di prugne.

Per andare di corpo, altrettanto importante è anche l’aiuto offerto dalla frutta secca in generale. Noci, mandorle, nocciole, frutta essiccata, etc., consumate regolarmente rendono più fluido il transito intestinale. Infine va detto che in alcuni casi rappresentano un valido aiuto contro le emorroidi.

In ultimo ricordiamo l’olio d’oliva, specialmente quando consumato a crudo e a digiuno. Ad esempio, un potente combinato a tavola potrebbe essere un’insalata di avocado condita un generoso filo di olio d’oliva a crudo.

Medici ed esperti non perdono mai occasione di sottolineare l’importanza della prevenzione. Oltre alla dieta ricca in fibre e povera di grassi, in genere troviamo la raccomandazione di seguire un sano stile di vita.

Questo vuol dire principalmente fare del minimo di esercizio fisico. L’eccesso di sedentarietà a lungo andare nuoce alla regolarità intestinale. Inoltre uno studio ha mostrato l’esercizio fisico migliorerebbe la glicemia e il ritmo cardiaco in caso di fibrillazione atriale.

In sostanza non sono necessarie maratone o prestazioni agonistiche particolari. È sufficiente fare delle lunghe camminate o andare in bici o praticare ginnastica dolce, ballo o altro compatibile con la propria età e possibilità.

