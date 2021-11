Avere la casa ed i balconi pieni di fiori in prossimità delle feste natalizie è il sogno di molti. Così come in estate, anche in inverno le piante donano colore e vivacità all’arredamento e danno quel senso di accoglienza tanto desiderato. Tra i fiori che meglio resistono al freddo e alle temperature rigide troviamo sicuramente il ciclamino, pianta estremamente diffusa anche per il costo contenuto. Dal bianco al rosso porpora, i fiori dei ciclamini sono una vera e propria festa cromatica che è impossibile ignorare. Come fare per godere di un simile spettacolo della natura il più a lungo possibile? Ecco l’angolo perfetto della casa per posizionare i ciclamini e avere fiori rigogliosi per tutto l’inverno.

Come rigenerarsi a contatto con la natura in autunno

Gli amanti del contatto con la natura sanno bene che l’autunno è la stagione del meraviglioso foliage. Giardini, boschi e spazi all’aperto si tingono di colori caldi come se fossero usciti da un quadro impressionista. Un particolare e antichissimo albero, di cui abbiamo parlato in precedenza, può offrire un’elegante cascata d’oro in giardino in questo periodo dell’anno tutta da ammirare. In autunno i lavori da fare in giardino sono diversi ed è possibile dare vita a nuove piante grazie ad un tecnica a costo zero per arricchire vasi e balconi. In tema di decorazioni e arredi degli spazi domestici, alcune piante sono particolarmente indicate in questo periodo dell’anno, come ad esempio il ciclamino. Chi acquista delle nuove piantine sa bene che attraverso una adeguata cura è possibile mantenere in vita i fiori per lungo tempo. Il segreto sta nell’individuare la posizione ideale in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco l’angolo perfetto della casa per posizionare i ciclamini e avere fiori rigogliosi per tutto l’inverno

In natura esistono oltre vent specie di ciclamino e altrettante sfumature cromatiche. Questa pianta, che nasce da un bulbo, ama vivere in spazi piuttosto ampi in cui sia possibile far circolare una buona quantità di aria. Meglio allora non posizionarla in angoli stretti e angusti in cui soffrirebbe per il mancato ricircolo. Per ottenere il massimo della fioritura, la temperatura ideale per questa pianta corrisponde a circa 10-12 gradi. Inoltre, è bene porre attenzione al contatto con la luce.

I ciclamini vivono bene in ambienti particolarmente illuminati purché la pianta non stia a diretto contatto con il sole. Se si posiziona un vaso vicino ad una finestra, dunque, assicurarsi che ci sia una tenda che possa filtrare i raggi. I luoghi eccessivamente caldi come la vicinanza a termosifoni o camino non sono adatti alla pianta. Allo stesso modo, temperature esterne inferiori agli 8 gradi potrebbero essere eccessivamente fredde. Sfruttando una irrigazione adeguata e la posizione ideale, i ciclamini potranno conservare a lungo i propri fiori ed abbellire con allegria gli spazi della casa.

Approfondimento

Con questa pianta in casa la tua salute migliorerà ogni giorno