Le case moderne sono piene di apparecchi ed elettrodomestici che ciascuno utilizza quotidianamente. Molti di questi strumenti facilitano sicuramente la vita e riducono parecchio i tempi per sbrigare le faccende domestiche, cucinare o curare la casa. Sebbene sul mercato esistano numerosi marchi e modelli per ciascun elettrodomestico, la scelta non è sempre facile da compiersi. Inoltre, malgrado le differenti fasce di prezzo, a volte l’acquisto di un apparecchio è piuttosto oneroso e richiede qualche sacrificio sul bilancio familiare. Fortunatamente, quest’anno è possibile sfruttare una interessante agevolazione che consente l’acquisto di tutti questi componenti per la casa in un’ottica di miglioramento energetico. Oltre ad asciugatrici e condizionatori ecco cosa comprare con questo Bonus senza ISEE per le famiglie e di seguito vediamo in cosa consiste.

Gli aiuti economici che quest’anno il Governo ha messo in campo per le famiglie sono numerosi. In un’ottica di efficientamento energetico e di risparmio sui consumi, molti nuclei possono approfittare di numerose agevolazioni fiscali per rendere la casa più accogliente. In un precedente articolo abbiamo ad esempio illustrato il Bonus per il riscaldamento di casa che arriva senza limiti di ISEE. Tutte queste agevolazioni sono fruibili nella misura in cui si rientra in alcuni requisiti che in questo caso non interessano limiti di reddito.

L’agevolazione introdotta dalla legge n. 178/2020, consente di subordinare l’acquisto di nuovi elettrodomestici o mobili in casa ad opere di ristrutturazione edilizia. Effettuando una spesa complessiva peri a 16.000 euro al massimo, si potrà ottenere una detrazione fiscale del 50%, dunque un ritorno economico di ben 8.000 euro. La quota di detrazione fiscale si ripartisce equamente nell’arco di 10 anni presentando richiesta con la dichiarazione dei redditi. Secondo quanto indica l’Agenzia delle Entrate, il contribuente può acquistare diversi grandi elettrodomestici purché siano di classe non inferiore alla A+. Per forni a lavasciuga si ammettono classi A o superiori. Per capire se l’elettrodomestico che si intende acquistare possa godere dell’agevolazione sarà sufficiente attenersi dunque a quanto indicato nell’etichetta energetica.

Relativamente ala tipologia di grandi elettrodomestici elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate propone un nutrito elenco. Si tratta di frigoriferi, asciugatrici, stufe elettriche, radiatori elettrici, apparecchi per il riscaldamento e per la cottura. Coloro che dunque hanno interesse a migliorare il riscaldamento e non solo della propria casa, possono approfittare di una simile agevolazione. Si attende una proroga anche per il 202 nella prossima Legge di Bilancio a partire da gennaio prossimo. Gli acquisti validi saranno quelli realizzati fino al 31 dicembre 2024 con una probabile riduzione dell’importo detraibile. In questo caso, si attendono ancora notizie ufficiali nel breve termine.

