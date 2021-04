Siamo spesso alla ricerca di alternative sane allo zucchero. C’è chi infatti è a dieta o chi invece vuole ridurne gli effetti indesiderati sul corpo senza però rinunciare ai dolci. Che fare però quando dobbiamo, o vogliamo, eliminare lo zucchero dalla nostra dieta?

Per fortuna in commercio esistono molte alternative, alcune delle quali sono poco conosciute. Tra queste ne spicca una perfetta per molti di noi. Ecco l’alternativa allo zucchero che non fa alzare la glicemia, perfetta per chi è a dieta o per i diabetici.

Tanti aspetti positivi

Questa alternativa allo zucchero sembra quasi troppo perfetta per essere vera. Non fa alzare la glicemia né l’insulina, è senza calorie e non fa venire le carie. Ma di cosa stiamo parlando? Dell’eritritolo. Pochi, sentendo questo nome, sapranno però di cosa si tratta. L’eritritolo è definito come polialcol ed è naturalmente presente in alcuni cibi come i meloni o gli alimenti fermentati.

In commercio si trova l’eritritolo ricavato dall’amido di mais e talvolta dallo zucchero stesso. Il risultato è una polvere chiara molto fine con un gusto simile a quello dello zucchero. Il suo potere dolcificante è però diverso. Questo è infatti pari al 65% di quello dello zucchero tradizionale.

Ottimo per alcuni di noi

Queste caratteristiche dell’eritritolo lo rendono quindi perfetto per chi soffre di diabete o di sindrome dell’ovaio policistico. In questi casi è infatti importante tenere sotto controllo i livelli di glicemia e insulina. È anche perfetto per chi vuole un’alternativa senza calorie allo zucchero per non rinunciare ai dolci anche a dieta.

Ci sono però degli effetti collaterali.

Se assunto in grandi quantità l’eritritolo può provocare problemi intestinali come diarrea o flatulenza. A differenza dello zucchero, inoltre, l’eritritolo è più difficile da trovare. È però disponibile online, nelle farmacie e in alcuni negozi di prodotti biologici e naturali. Anche il prezzo è diverso da quello dello zucchero, in quando l’eritritolo è solitamente più costoso.

