Viviamo nell’era digitale e possiamo gestire tutto con internet. Basta un click sul nostro cellulare per accedere a milioni di servizi. Attraverso il cellulare, è possibile gestire anche i nostri soldi tramite il portale home banking della nostra banca, o fissare appuntamenti o, ancora, registrarsi su miliardi di siti.

Insomma, basta avere un cellulare per poter fare davvero qualsiasi cosa. Il problema è che, per poter mantenere segreti i nostri dati, sono necessarie le tanto utili, quanto difficili da ricordare, password. Chi, in questo momento, avrà pensato che memorizzare le password non sia difficile perché basta inserire la stessa dappertutto, sta sbagliando di grosso.

Infatti, questo è il primo errore da non fare se si vuole evitare di essere truffati. È anche vero, però, che le password da memorizzare oggi sono talmente tante che ricordarle è davvero difficile. Scriversele sulle note del cellulare o dell’agenda può essere poco sicuro, poiché se qualcuno dovesse vedere quelle pagine, avrebbe accesso praticamente a tutti i nostri dati. Quindi come fare? Esiste una soluzione davvero semplice che tutti dovrebbero applicare. Dimenticare le password può essere pericoloso ma con questo metodo sarà facilissimo ricordarle tutte. Scopriamo come.

L’invenzione di cui avevamo bisogno

Si chiama password manager ed è la soluzione ai nostri problemi. In sostanza si tratta di un servizio che memorizza tutte le nostre password in un archivio, chiamato “vault”. Questo è una sorta di “cassaforte” che rende inaccessibili le password a tutti tranne che al proprietario.

Certo, una password andrà ricordata e sarà quella necessaria per accedere al vault del password manager. Ma questa è l’unica da memorizzare, garantito! Oltre a questo vantaggio, il servizio genererà delle password davvero sicure e impossibili da replicare. Ed ecco perché dimenticare le password può essere pericoloso ma con questo metodo sarà facilissimo ricordarle tutte.

Alcuni esempi

Esistono dei password manager completamente gratuiti, scaricabili direttamente sul proprio smartphone. Tra questi, KeePass è un eccellente password manager, disponibile in versione totalmente gratuita. Con quest’app tutti i dati saranno protetti attraverso un sistema di crittografia.

In sostanza, sarà impossibile per persone terze accedere ai nostri dati e non dovremmo più preoccuparci di dimenticare le nostre mille password. Inoltre è molto semplice da usare, davvero utile.

