Ecco il trucco infallibile per non rovinare di notte la piega dei capelli lunghi e mantenerli per molto come se fossimo appena usciti dal parrucchiere

Il vero dramma spesso è la piega. Non tanto farla ma mantenerla almeno 48 ore. Certamente non possiamo rimanere in posizione eretta tutta la notte. Alcune, anche di giorno rimangono rigide per preservare il capello. Ma non possiamo certo mantenere questi standard da mancata naturalezza.

Raso e seta

Ecco il trucco infallibile per non rovinare la piega dei capelli lunghi la notte e mantenerli per molto come fossimo appena usciti dal parrucchiere. Possiamo andare a dormire. Dobbiamo procurarci una cuffia di seta o di raso. D’inverno è più facile l’applicazione perché non siamo predisposte alla sudorazione.

Ad ogni modo la cuffia deve essere abbastanza ampia. I capelli non vanno schiacciati e compressi all’interno. La stessa deve inglobare la chioma in modo morbido. Ci sveglieremo, così, con la stessa piega che avevamo la sera prima.

Cambio trucco d’estate

In estate indossare la cuffia può provocare sudorazione intensa. In questo caso peggioreremmo di molto la situazione. Se la casa e la camera da letto si tengono fresche, possiamo provare con la cuffia. Magari in seta.

Diversamente possiamo raccogliere i capelli e legarli. Ma attenzione. L’elastico deve essere largo, molto morbido. Non dobbiamo fare una coda stretta. Sarebbe sbagliatissimo. Dobbiamo solo convogliare la chioma nell’elastico. Con grande morbidità.

Ecco il trucco infallibile per non rovinare la piega dei capelli lunghi la notte e mantenerli per molto come fossimo appena usciti dal parrucchiere. Non ci avremmo mai pensato, ma possiamo puntare anche su una federa. Sempre in raso o seta. Questi materiali evitano lo sfregamento e non permettono ai capelli di elettrizzarsi come invece può fare il cotone.

In questo modo non si formeranno nodi e al risveglio non abbiamo necessità di mettere mano al pettine. E fare danni.

Abbiamo visto, dunque, come fare per non rovinare di notte la piega dei capelli lunghi.