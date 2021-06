Ecco l’accessorio indispensabile per proteggere i nostri bambini dal sole ed evitare danni

Con la calda stagione in molti trascorrono tempo al mare per vacanze lunghe o brevi weekend di relax. La vita da spiaggia è molto rilassante, ma non dobbiamo dimenticare che il sole può essere molto pericoloso per la nostra salute se non ci proteggiamo nel migliore dei modi.

Per questo motivo dobbiamo sempre applicare la crema solare adatta al nostro tipo di pelle e idratarci frequentemente, facendo ancora più attenzione ai nostri bambini che sono sensibili al sole e al caldo molto più degli adulti.

Oggi vogliamo parlare di un capo di abbigliamento che ogni mamma dovrebbe avere per proteggere i propri bambini. È perfetto da usare tutta l’estate, ma dobbiamo usarlo soprattutto spiaggia.

Ecco qual è l’accessorio indispensabile per proteggere i nostri bambini dal sole ed evitare danni.

Una maglietta con i poteri magici

Quando i bambini sono sotto al sole devono sempre avere una crema solare a protezione alta o altissima per evitare danni ala loro pelle delicata e sensibile. Questa crema potrebbe essere la migliore per una protezione uniforme e duratura, ma la crema da sola potrebbe non bastare.

I nostri bambini, infatti, vanno protetti in maniera più intensa dai raggi del sole, per questo dovremmo sempre usare una t-shirt anti-UV che protegge la pelle ulteriormente dai raggi UVA e UVB.

Dobbiamo infatti sapere che i raggi passano sotto gli abiti e non basta indossare creme o stare sotto l’ombrellone. Le pelli più delicate potrebbero avere comunque danni e ustioni.

Queste magliette sono studiate apposta per impedire il passaggio dei raggi ultravioletti e proteggere la pelle. Le t-shirt in commercio sono solitamente di un materiale resistente all’acqua e asciugano in fretta. Sono perfette anche per fare il bagno e nuotare.

Se vogliamo proteggere senza rischi i nostri bambini e anche noi stessi dovremo sempre portarci dietro una maglietta anti-UV, comoda, pratica e utilissima.