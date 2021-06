La Sardegna è molto conosciuta per le sue mete turistiche balneari: spiagge di sabbia finissima e bianchissima con un mare azzurro e cristallino. Le spiagge della Sardegna sono diventate ormai famose in tutto il mondo e tutti vorrebbero vederle almeno una volta nella vita.

Ma fortunatamente quest’isola non offre solo mare. È ricca di luoghi naturalistici incredibili immersi in mezzo ai boschi o alle montagne che piano piano stanno spopolando diventando meta prediletta per le vacanze.

Trovare dei luoghi lontano dal turismo di massa è diventata esigenza di tutti, soprattutto adesso in tempi di Covid. Perciò le richieste di località non troppo conosciute si fa sempre più pressante.

Nell’area montuosa del Supramonte (Dorgali, Oliena, Orgosolo, Urzulei, Baunei) esistono delle piccole casette in pietra e legno utilizzati dai pastori per vivere e accudire il proprio bestiame. Sono gli ovili, o Cuiles, come si chiamano in questa parte di Sardegna.

La tecnica di costruzione arriva direttamente dalla civiltà nuragica. Sono delle case in pietra di forma circolare con un basamento in pietra e un tetto di rami di ginepro. All’interno di queste strutture un focolare al centro dell’ambiente e poche cose indispensabili per vivere.

La vita del pastore era una vita dura e piena di sacrifici a causa delle costanti difficoltà presenti in zone così impervie e selvagge. Di conseguenza, intorno agli anni ’50, gli ovili vennero abbandonati progressivamente e caddero piano piano in disuso.

Nel 2015 alcuni di questi ovili sono stati ricostruiti e riportati al loro vecchio splendore. Questo per valorizzare l’offerta turistico-naturalistica di quest’area della Sardegna, che fino ad allora aveva poco altro da offrire oltre che al mare.

Ecco perché queste suggestive case dei pastori lontano da tutti stanno diventando delle magiche mete per appassionati di trekking. Questi posti incredibili sono oggi frequentati da una moltitudine di escursionisti che camminano per queste montagne.

Molto spesso utilizzano questi rifugi per passare la notte. Casette nel bel mezzo delle montagne, in zone impervie del Supramonte, circondate da una natura incontaminata. Sembra quasi di essere fuori dal mondo in questi luoghi silenziosi e magici ricchi di storia e di tradizioni.