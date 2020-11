Nelle fredde giornate autunnali non c’è niente di meglio che scaldare il corpo e il cuore con una bella tisana. Oltre a migliorare l’umore, queste bevande hanno numerosi benefici per l’organismo. In particolare, esiste un rimedio della nonna di cui non si butta via nulla. Ecco la tisana d’autunno anti spreco che fa bene anche ai capelli.

Tutti i benefici della radice di bardana

Ecco la tisana d’autunno anti-spreco che fa bene anche ai capelli: si tratta della bardana. Questa è una pianta che cresce spontaneamente lungo i prati e i sentieri di montagna. Appartiene alla famiglia delle asteraceae. È nota per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Per questo, la tisana preparata con le radici della bardana viene proposta come rimedio della nonna per:

a) stimolare la diuresi;

b) aiutare l’organismo a combattere i germi e i batteri;

c) abbassare i livelli di zucchero nel sangue;

d) fornire calcio, potassio, ferro e magnesio.

Il bello di questa tisana è che non si butta via niente. Dopo averla preparata, infatti, si possono utilizzare le radici per degli impacchi utili per i capelli. La bardana ha infatti proprietà antiseborroiche: frizionarla sul cuoio capelluto aiuta a combattere contro i capelli grassi.

Chi non dovrebbe bere la tisana di bardana

È importante ricordare che secondo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare non ci sono studi che confermano i benefici per la salute della bardana. Si tratta quindi semplicemente di un rimedio della nonna. Ma è comunque un’ottima tisana, che male non fa. Con alcune eccezioni. In particolare, non dovrebbe provare la bardana chi assume anticoagulanti o antiaggreganti. L’interazione può infatti accrescere il rischio di emorragie e lividi. Per la stessa ragione, è importante evitare la bardana prima di un intervento chirurgico programmato o se si soffre di condizioni che causano emorragie.

Infine, l’ultima controindicazione della bardana è legata alla sua presunta capacità di abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Per questo motivo, è meglio che non beva tisane alla bardana chi assume farmaci antidiabetici. Tutti gli altri possono godersi questa calda tisana autunnale.

