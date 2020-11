In questo articolo analizzeremo come registrare lo schermo del proprio telefono in modo da poter conservare bei ricordi. Con queste restrizioni è sempre più comune, infatti, sentirsi a distanza. Che sia a lavoro o con i propri cari.

Può succedere che durante queste videochiamate succeda qualcosa che si vuole ricordare poi in seguito, come ad esempio, i primi passi di un nipotino. Proprio per questi momenti esiste una funzione del telefono che permette di registrare lo schermo e salvare questi ricordi.

Cerchiamo, allora, di capire come registrare lo schermo del proprio telefono in modo da poter conservare bei ricordi.

Perché registrare lo schermo del proprio telefono e quali restrizioni

Ci sono varie ragioni per voler registrare lo schermo del proprio telefono.

Si potrebbe voler far vedere come fare determinate cose sul cellulare ad un’altra persona in maniera facile e veloce. Oppure si potrebbe voler registrare una videochiamata particolarmente importante.

Prima di iniziare ad esaminare come registrare lo schermo del proprio telefono in modo da poter conservare bei ricordi è necessario, però, specificare un particolare. Alcune applicazioni non permettono di salvare l’audio delle videochiamate ma solamente le immagini. Queste applicazioni sono quelle criptate “end to end”, per cui vi sono, cioè, degli alti standard di sicurezza.

Specificato questo, iniziamo subito a capire come registrare lo schermo del proprio cellulare.

La procedura

Se si possiede un iPhone il processo sarà abbastanza facile. È necessario, innanzitutto, sbloccare il telefono e spingere il dito dall’alto verso il basso a partire dall’angolo destro.

Dopodiché si dovrà fare attenzione alle icone in basso. Cliccare, in particolare, su quella contenente due cerchi, uno dentro l’altro, e attendere che il conto alla rovescia finisca.

Quando si vorrà terminare la registrazione basterà attuare lo stesso processo e cliccare di nuovo sulla stessa icona. Il file verrà salvato in galleria.

Il processo è similare quando si tratta di cellulari con sistemi Android. Basterà, infatti, scorrere con il dito dall’alto verso il basso nella schermata principale. E poi scorrere ancora verso il basso. Così facendo sarà possibile visualizzare un’icona che permetterà direttamente di registrare lo schermo. Per terminare basterà seguire le stesse istruzioni valide per l’iPhone.