Perché tutti stanno provando l’elisir di lunga vita a base di papaya fermentata? Gli integratori contenenti questo ingrediente sono sempre più numerosi e apprezzati. Il motivo sono le proprietà antiossidanti dell’estratto. Ma davvero questo prodotto ritarda l’invecchiamento? Non è esattamente così. Gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa chiariscono la questione.

L’azione anti-age

L’estratto di papaya fermentata si ottiene dai frutti tropicali, sottoposti a un lunghissimo processo di fermentazione e ridotti in polvere. Si tratta di un ingrediente molto presente in svariati integratori e rimedi naturali. Molti dipingono la papaya fermentata come un vero e proprio superfood con azione anti-invecchiamento. Ecco perché tutti stanno provando l’elisir di lunga vita a base di papaya fermentata.

I benefici di questo estratto derivano dalle sue potenzialità antiossidanti. Il processo di fermentazione dovrebbe infatti aumentare il contenuto di sostanze antiossidanti già presenti nel frutto tropicale. Gli alimenti contenenti queste sostanze, in effetti, aiutano le cellule del nostro organismo a proteggersi dai danni dei radicali liberi. Sono dunque preziosi anche per contribuire alla prevenzione dell’invecchiamento cellulare e dei tumori.

Tutti i benefici della papaya fermentata: bufala o realtà?

Oltre che per il contenuto di sostanze antiossidanti, la papaya fermentata viene celebrata per una lunga serie di presunti benefici:

a) anti-rughe;

b) anti-cellulite;

c) favorisce la perdita di peso;

d) risolve i problemi di digestione;

e) protegge vene e arterie;

f) riduce le infiammazioni;

g) alza le difese immunitarie.

Tuttavia, l’Istituto Superiore di Sanità mette in guardia contro chi dipinge l’estratto come un elisir di lunga vita. Secondo gli esperti dell’ISS, infatti, non ci sono studi scientifici che ne confermano l’efficacia contro l’invecchiamento. Né, tantomeno, contro le condizioni elencate sopra. Le proprietà antiossidanti della papaya non sono diverse da quelle di tanti altri frutti. La miglior prevenzione resta quindi una dieta sana e bilanciata.

