Le scatole di cartone sono ormai onnipresenti. In particolare, con l’aumento delle consegne a domicilio e degli ordini online ci ritroviamo con diverse scatole di cartone senza sapere cosa farne. Sembra anche un peccato buttare via del cartone così resistente. Ecco, quindi, la sorprendente idea per riciclare una scatola di cartone che tutti dovrebbero conoscere.

Preparazione della scatola

Le scatole da utilizzare per questo progetto possono avere diverse dimensioni. Consideriamo che le potremmo utilizzare come contenitori per i nostri oggetti e renderli talmente belli che potremmo sistemarli in piena vista. Con questo progetto possiamo realizzare contenitori sia piccoli che grandi, per adattarsi ad ogni utilizzo.

Una volta scelte le scatole, possiamo decidere di ripiegare le ali verso l’interno o di tagliarle direttamente. Se le lasciamo intatte, la scatola potrebbe essere più resistente. Allo stesso tempo una scatola senza ali e più facile da decorare.

Materiali per la decorazione

Prendiamo adesso il materiale che ci serve per rivestire l’interno della scatola. A questo scopo possiamo optare per un tessuto, magari riciclato, oppure per la carta decorata usata per riempire i cassetti. Per la parte esterna invece avremmo semplicemente bisogno di uno spago. Anche il suo diametro dipende dal gusto personale. Per modellare questi due materiali useremo forbici taglienti e colla, possibilmente a caldo.

Ecco la sorprendente idea per riciclare una scatola di cartone che tutti dovrebbero conoscere

Passiamo adesso a comporre il nostro contenitore. Ricaviamo dalla carta colorata o dal tessuto scelto, 5 rettangoli per l’interno. Quello centrale dovrà avere le dimensioni della base della scatola. Su ogni suo lato, poi, dovranno combaciare gli altri quattro rettangoli. Misuriamo le loro dimensioni sulla base dei lati della scatola, aggiungendo qualche centimetro in più al margine più esterno.

Adesso possiamo incollare questa struttura alla nostra scatola. Cominciamo incollando il rettangolo centrale di tessuto alla base interna della scatola. Procediamo poi incollando i lati sempre nella parte interna utilizzando la colla a caldo. I centimetri in più che abbiamo calcolato serviranno a fare il risvolto sull’orlo esterno del contenitore.

Passiamo adesso a rivestire l’esterno usando lo spago. Incolliamone un estremo nella parte più bassa di uno dei lati della scatola. Procediamo poi avvolgendo lo spago intorno alla scatola tenendolo teso e incollandolo di tanto in tanto al cartone. Arriviamo sino all’orlo di tessuto che abbiamo lasciato e avremo ottenuto una scatola esteticamente piacevole. Questo genere di contenitore, infatti, viene venduto anche per parecchie decine di euro. Noi invece abbiamo fatto un favore all’ambiente, a noi stessi e al nostro portafoglio.

Consigliamo anche un’altra idea di riciclo per l’organizzazione della cucina o del nostro giardino.