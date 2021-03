La straordinaria ragione per cui tutti stanno mettendo dei tubi in PVC in giardino e in balcone

Quello della primavera è un momento speciale per i giardinieri o per chi ha deciso di cimentarsi per la prima volta con guanti e terriccio. Infatti, e il momento ideale per piantare la maggior parte delle piante e dei fiori, schiuderanno il loro meraviglioso frutto in estate. Dobbiamo quindi sfruttare le temperature più miti e le ore di sole che aumentano, dandoci da fare adesso. Oggi vedremo la straordinaria ragione per cui tutti stanno mettendo dei tubi in PVC in giardino o in balcone.

Come preparare il tubo in PVC

Per questo progetto potremmo riutilizzare un vecchio tubo che ormai non ci serve più. Ma se anche dovessimo andare ad acquistarlo dal ferramenta, i costi sono davvero irrisori. L’ideale sarebbe un tubo in più ci di un diametro di circa 15 cm per 1 m di lunghezza. Questo perché, con le giuste accortezze, si trasformerà in un vaso di fragole! Serve anche un vaso in terracotta di circa 30 cm di diametro e una punta a fresa di circa 6 cm di diametro. Muniamoci poi di 1 metro, della carta vetrata e 20 litri di terriccio e 10 di argilla espansa. Adesso siamo pronti per realizzare il nostro giardino verticale. Quest’idea è ispirata da Benedetta Rossi, famosa per il suo marchio “Fatto in casa da Benedetta”.

Creiamo il giardino verticale per le nostre fragole

La prima cosa da fare è prendere le misure sul tubo in PVC. Utilizziamo il metro per distanziare i fori di almeno 15 cm fra loro. In questo modo dovremmo ottenerne circa 15, quelli che poi saranno gli alloggiamenti per le nostre piantine di fragola. Utilizziamo la punta a fresa per creare i fori, accertandoci di tenere il tubo ben fermo.

Utilizziamo la carta vetrata lungo la loro circonferenza in modo da non tagliarci quando lavoriamo al nostro giardino verticale. Adesso disponiamo verticalmente il tubo e infiliamo lo dentro il vaso in terracotta. Il seriamo all’interno del tubo qualche pietra e dell’argilla espansa.

Il peso di pietre e vaso garantirà la stabilità della struttura. Riempiamo il tubo i terriccio, infilando una piantina di fragola ogni volta che si arriva all’altezza di uno dei fori.

Concludiamo mettendo una piantina di fragola in cima al tubo e il nostro giardino verticale e completato, che potremo mettere in giardino o in balcone. Sarà sufficiente innaffiare una volta alla settimana e attendere il dolce frutto dell’estate.

Ecco quindi spiegata la straordinaria ragione per cui tutti stanno mettendo dei tubi in PVC in giardino e in balcone.

