I sacchetti di plastica monouso sono ancora molto diffusi. Negli ultimi anni, si è definitivamente capito che sono una delle fonti più importanti di inquinamento. Infatti, molti sono stati gli stati europei a bandirli sostituendoli con sacchetti biodegradabili.

Eppure, come si diceva, è possibile che qualche rivenditore ne faccia uso. Per questa ragione, quando li portiamo a casa, non ci restano che due soluzioni: buttarli nella pattumiera oppure accumularli. In realtà c’è una terza via, che è sempre la migliore, ciò quella del riciclo.

I sacchetti di plastica, proprio per la composizione del materiale di cui sono fatti, possono essere riutilizzati in vari modi. Oltre ad utilizzarli per conservare scarpe e oggetti di varia natura, ecco tre idee brillanti per riutilizzare le buste di plastica con risparmio e utilità.

Arredamento da giardino

Per il giardino o la terrazza si tende a scegliere un arredamento rustico, che non si rovini con gli agenti atmosferici. In quest’ottica, la plastica può essere una grande risorsa.

Pensiamo ai cuscini da esterno, per esempio. Questi devono essere sfoderabili facilmente e impermeabili, per resistere alle piogge estive. L’idea è di utilizzare un grande sacchetto come contenitore da riempire con altrettanti sacchetti di plastica o scampoli di tessuto.

Una volta ben ripieno, bisognerà chiuderlo con qualche punto di spillatrice o una cucitura. Non resta che inserire il cuscino di plastica in una fodera di tela o di cotone. In questo modo avremo realizzato un comodissimo e impermeabile cuscino da esterno.

È difficile immaginare con quanta facilità si possano intrecciare i sacchetti di plastica. Addirittura è possibile farne dei magnifici contenitori, intrecciandoli e cucendoli l’un l’altro come se fili di lana o di fibra vegetale. Esistono molti tutorial che mostrano facili modi per intrecciare i sacchetti.

Le realizzazioni di oggetti con i sacchetti di plastica lasciano a bocca aperta: contenitori, sottopentola, addirittura borse, porta oggetti e lampade. Alcune idee per borse hanno dimostrato di poter ottenere oggetti alla moda, eleganti e chic.

Diversamente, per un uso più semplice delle buste di plastica, si può pensare di usare le buste in due modi: per prima cosa la plastica, essendo impermeabile, è perfetta per creare cuffie per capelli per la doccia. Sarà sufficiente coprire il cuoio capelluto e chiudere la cuffia usando le maniglie della busta.

I padroni di cani, invece, potrebbero sfruttare i sacchetti di plastica più piccoli come contenitori per raccogliere gli escrementi del proprio amico a quattro zampe. Basta raccoglierli in modo ordinato nel porta sacchetti e utilizzarli all’occorrenza. Le idee per riutilizzare i sacchetti di plastica, sfruttando l’impermeabilità, sono tante. Basta ridestare la propria creatività.