I film e le serie che meriterebbero di essere visti su Netflix sono talmente tanti che certe volte non sappiamo proprio quale scegliere. Quante interminabili serate abbiamo passato a spulciare le tante proposte senza arrivare ad una decisione? Ecco perché vogliamo fornire qualche consiglio che potrebbe essere utile agli indecisi, ma anche a chi vuol vedere qualcosa di nuovo.

In tema di film, ad esempio, questo meraviglioso film di Paolo Sorrentino saprà rubarci il cuore.

Se invece siamo alla ricerca di adrenalina sulle onde di un inquietante futuro prossimo divoreremo questa serie che ha sconvolto tutto il Mondo.

Ma tanti altri sono i prodotti da vedere su Netflix e uno in particolare sta monopolizzando le discussioni sui social.

Ecco la serie di Netflix per cui tutti stanno impazzendo e non è Squid Game

Di certo chi è amante delle serie avrà sentito parlare del fenomeno mondiale di Squid Game, la serie pluripremiata giudicata la più vista di sempre. Prodotto dalle tinte forti, Squid Game parla di un gruppo di persone messe alle strette dalla vita per problemi economici e sociali.

Questi verranno reclutati da un uomo misterioso per partecipare ad un gioco perverso al termine del quale il vincitore riscuoterà un’inimmaginabile quantità di denaro.

Ma fino a che punto siamo pronti a spingere noi stessi, quanto in basso possiamo scendere, per accaparrarci dei soldi? Questo è il messaggio che durante le allucinanti prove del sadico gioco vedremo emergere puntata dopo puntata. Bel ritmo ed ottima godibilità, con livelli di suspense sempre alle stelle rendono questo prodotto una vera chicca.

Non solo Hollywood

Ultimamente però stanno impazzando i commenti riguardo ad un’altra serie disponibile su Netflix e non è un classico hollywoodiano. Se infatti siamo soliti pensare che il bel cinema arrivi solo dall’America, anche i Paesi asiatici sanno come conquistare il pubblico. Infatti, così come Squid Game, anche “Non siamo più vivi” arriva dalla Corea. Ecco la serie di Netflix che ad oggi è alla prima posizione tra i prodotti più visti in Italia e nel Mondo. La trama parla di un virus creato in laboratorio del quale si perderà il controllo trasformandosi in un’epidemia mortale che partirà da un liceo. Nonostante suoni abbastanza familiare come scenario in realtà il virus trasforma gli infetti in zombie.

I protagonisti sono ragazzi del liceo attraverso il quale viene raccontato il forte disagio generazionale e sociale dei giovani e non solo. Tra le inquietanti trasformazioni, infatti, la serie tende a sensibilizzare lo spettatore su temi delicati come il bullismo e la violenza.

Piccola raccomandazione

A parte qualche sbavatura la serie ha numerosi punti di forza ma è doverosa un’avvertenza. Se non siamo amanti del genere horror questa serie potrebbe impressionarci parecchio.