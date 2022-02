La storia recedente di IVS Group è stata caratterizzata da una continua lotta tra tori e orsi che ha portato il titolo ad affrontare lunghe fasi laterali. Proprio recentemente, dopo una lunga fase laterale tra 5,90 euro e 6,50 euro abbiamo assistito a uno scatto verso il basso delle quotazioni. Impulso ribassista, però, che non ha portato a una fase direzionale ribassista. Ha dato vita, infatti, a nuova fase laterale tra i livelli 5,53 euro e 5,90 euro. Quindi, dopo un salto verso il baratro le azioni IVS Group riescono a riprendersi e adesso puntano in alto.

Come si vede dal grafico, infatti, l’eventuale ripartenza al rialzo potrebbe avere interessanti obiettivi. Alla rottura di area 5,90 euro l’obiettivo più vicino è quello in area 6,5 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, si trova in area 7,10 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo IVS Group potrebbe andare incontro a un rialzo di circa il 25%.

Al ribasso, invece, il titolo potrebbe raggiungere nuovamente i suoi minimi storici in area 3,90 euro.

Da parte sua IVS Group continua a crescere mediante acquisizioni di altre realtà del settore delle vending machine. Recentemente, infatti, la società ha acquisito la quota di controllo in GeSa. Va detto che la situazione finanziaria del gruppo presenta livelli dell’indice di liquidità superiori a 1 a testimonianza di una buona condizione. Il rapporto debito totale/capitalizzazione, però, presenta un livello pari al 170% circa.

Dal punto di vista della valutazione le azioni IVS Group risultano essere sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Questo scenario, però, contrasta con quello degli analisti. Il consenso medio, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 35%.

Dopo un salto verso il baratro le azioni IVS Group riescono a riprendersi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazione del 7 febbraio a quota 5,70 euro in ribasso dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale