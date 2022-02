L’ombra di Harry sulla «Regina consorte» Camilla Parker Bowles

Buone nuove nella Royal Family. Finalmente la moglie di Carlo, Camilla Parker Bowles ha conquistato l’opinione pubblica. Ma soprattutto la stima della Regina Elisabetta II. Nel giorno del Giubileo di Platino infatti ha dato alle stampe la novella. Cioè che è suo «desiderio» che Camilla sia riconosciuta «Regina consorte». Camilla ha 74 anni, uno in più dell’amato Carlo, ed è Duchessa di Cornovaglia da 17 anni. La love story tra i due dura da anni. Infatti Carlo e Camilla, secondo quanto alimenta il gossip anglosassone, erano fidanzati già prima del matrimonio con lady Diana. E i due sarebbero rimasti amici dopo per divenire amanti ancora dopo. Anche Camilla è stata sposata e poi divorziata con il maggiore Parker Bowles da cui ha avuto due figli. Con Camilla è un’altra storia; eppure, l’ombra di Harry sulla «Regina consorte» potrebbe generare nuovi scandali.

Harry il terribile

Per alimentare il gossip a volte è lecito pensare male. Così molta della stampa londinese ha mal interpretato l’invito di papà Carlo rivolto ad Harry di soggiornare a casa sua durante la visita di Harry per il Giubileo della Regina. Il monello Harry, com’è noto, nel frattempo si è trasferito negli States con l’amata Meghan Markle e i figli. Adesso il Principe Carlo vorrebbe trascorrere un po’ di tempo con i nipotini che vivono oltreoceano.

Verità nascoste

I tabloid inglesi però temono che dietro il gesto affettuoso del papà ci sia la voglia di mettere a tacere Harry. Il giovanotto, infatti, starebbe per dare alle stampe un’autobiografia dove potrebbe ben dire e raccontare le sofferenze che avrebbe patito durante la sua infanzia. Quando la sua mamma, Lady D. tanto soffriva tra le mura rigide di Kensington Palace. Forse a causa del tradimento di Carlo. Un noto giornale londinese riferisce che «Harry è ferocemente leale e protettivo nei confronti della sua defunta madre e della sua eredità. E non approvava l’arrivo di Camilla come il grande amore della vita di suo padre».

Inutile dire che se il ragazzo ribelle, già noto alle cronache per qualche malefatta, dovesse raccontarsi a pieno, si aprirebbe un nuovo capitolo sulla famiglia reale. Proprio adesso che Camilla è entrata nelle grazie della Regina. E un po’ meno in quella dei cittadini che l’hanno accettata ma non dimenticano lady D., donna molto diversa da Camilla. Che piaceva anche all’estero. Elegante, semplice, spesso tradita nello sguardo da quelle ferite interiori che solo lei conosceva. Ma i cittadini percepivano e hanno pianto la sua dipartita.