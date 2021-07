Tra chi vorrebbe dimagrire e chi vorrebbe ingrassare, in molti di noi vorrebbero poter conoscere qual è il valore del nostro metabolismo in maniera da mangiare di conseguenza.

Di esami e calcoli per stimare il valore del metabolismo basale ce ne sono molti, ma come facciamo a capire se si tratta di numeri veritieri o del tutto campati in aria? Oggi vedremo assieme qual è la sconvolgente verità che in molti ignorano sul nostro metabolismo.

Un illusione che ci vendono a caro prezzo

Innanzitutto, iniziamo con lo spiegare che il metabolismo di ogni persona varia molto in base all’attività fisica che si svolge, dal tipo di vita che conduciamo, dallo sport e dalle attività energetiche che compiamo.

Alcuni dicono che è possibile prevedere il numero esatto del fabbisogno calorico, ma in realtà non ha molto senso conoscere il valore di questo numero. Vengono venduti esami e calcoli per verificare questo valore, ma in realtà i biologi ci dicono che si tratta sempre di un risultato aleatorio.

Per questo motivo, non ha molto senso spendere soldi per avere un numero che ha poco valore e senso.

Ecco la sconvolgente verità che in molti ignorano sul nostro metabolismo

Per capire quali sono le calorie necessarie per farci perdere peso, oppure guadagnarlo, è sufficiente pesarsi a cadenze regolari. Se rimaniamo sullo stesso peso, significa che assumiamo calorie pari o superiori al nostro fabbisogno. Al contrario, se stiamo perdendo peso, significa che ne stiamo assumendo di meno.

Se vogliamo perdere o guadagnare peso, non dobbiamo fare strani calcoli, ma basta pesarsi e controllare il cibo che assumiamo. Una volta capito qual è la quantità di cibo che ci permette di variare di peso, avremo indovinato il nostro fabbisogno metabolico. Potremo, in questo modo, controllare in modo efficace il nostro peso. A niente servono calcoli e equazioni, questo semplice metodo è anche il migliore, più semplice di così…