Senza dubbio molte volte, ci siamo trovati davanti ad un bivio. Un bivio difficile da superare. Una di quelle decisioni importanti che possono cambiare la nostra vita per sempre.

Spesso però, anche decisioni che non incidono sul cambiamento della nostra routine, ma comunque molto importanti, sono difficili da prendere.

C’è chi è molto impulsivo e pensa poco alle conseguenze. Queste persone spesso si trovano a pentirsi della decisione presa. Si ripromettono quindi di contare fino a dieci la volta successiva prima di giungere a conclusioni affrettate.

C’è invece chi, all’opposto, fa sempre tanta fatica a fare un passo in avanti. Pensa e ripensa a tutte le opzioni per il terrore di sbagliare.

Spesso arrivare ad esser in un certo modo dipende dalle esperienze passate. Da ciò che ci ha fatto stare male.

Quando perciò ci troviamo a prendere decisioni importanti, per evitare di avere brutte sorprese, si tende ad aspettare e valutare tutto con calma.

Perché lanciare in aria una moneta potrebbe essere così produttivo?

Spesso però tendiamo ad esagerare e non riuscire mai a prendere una decisione quando dobbiamo.

Impieghiamo più tempo e la maggior parte delle volte, al limite facciamo anche la scelta sbagliata per poi pentircene.

Di modi per capire che cosa davvero vogliamo ce ne sono molti. Avremo sicuramente sentito parlare delle liste dei pro e dei contro. Sicuramente questo è un metodo che può aiutare tanto. Soprattutto per schiarire le idee e arrivare ad una soluzione dettata anche dalla ragione.

Tante volte però anche questo non basta. Quelle volte di solito interviene maggiormente la parte emotiva. Quella parte che è davvero difficile mettere a tacere e che spesso supera la parte razionale.

Proprio per questo motivo vediamo perché lanciare in aria una moneta potrebbe essere così produttivo?

In cosa speriamo di più?

Lanciare una moneta sembrerebbe quasi far decidere al caso la nostra vita. Sembrerebbe quasi come scaricare la decisione su qualcos’altro e accettarla passivamente.

Invece prendere una decisione lanciando in aria una moneta ha un significato diverso dietro.

Infatti, spesso solo quando la moneta è in aria, ci rendiamo conto di cosa davvero vogliamo. In quel momento capiremo che stiamo sperando più per una situazione che per l’altra. Cioè che la moneta cada più su un lato che sull’altro.

Forse inconsciamente già lo sapevamo, ma spesso solo in questo modo la nostra coscienza verrà fuori.