Praticare lo sport è importante e lo sappiamo bene, grazie all’attività fisica manteniamo il nostro corpo in movimento e potenziamo i nostri muscoli.

Non tutti si allenano per avere il fisico perfetto, alcuni nello sport hanno una valvola di sfogo che permette di dedicare tempo a loro stessi. Per alcuni è anche benefico a livello mentale dato che consente anche di allontanare lo stress accumulato durante la giornata.

Tanti sono gli esercizi che possiamo fare per potenziare determinati muscoli, i più conosciuti sono: gli squat, gli addominali, i piegamenti sugli arti.

Una parte del corpo che possiamo allenare per avere un petto più ampio e virile è sicuramente il pettorale. Questa parte del corpo è composta da due parti, una alta chiamata capo clavicolare, e una bassa chiamata invece capo sternocostale.

Allenare i pettorali non è mai stato così divertente grazie a questo oggetto inusuale

Quando alleniamo i pettorali dobbiamo assolutamente allenare la parte alta senza dimenticare quella bassa. Per fare ciò l’utilizzo della panca e della sua posizione è fondamentale, questo ci permette di assumere una posizione uniforme ed equilibrata.

Un’altra nota importante per allenare al meglio i pettorali è quello di non avere difetti alla postura come ad esempio la schiena curva. Per chi è alle prime armi consigliamo di farsi seguire da un esperto che può guidare i nostri movimenti consigliando anche le migliori posizioni da assumere.

In questo articolo presentiamo come allenare i pettorali in modo divertente con l’utilizzo di un oggetto inusuale che sta prendendo campo nel mondo degli sportivi. Ci stiamo riferendo alla fitball, oggetto usato anche per praticare yoga e pilates o semplicemente per stare seduti. Allenare i pettorali non è mai stato così divertente grazie a questo oggetto inusuale che aiuterà a renderli bombati e virili.

Esercizio di equilibrio sulla palla

Da qualche tempo i più esperti in materia si stanno allenando con la fitball per potenziare i muscoli del petto.

Per chi è alle prime armi consigliamo la prima variante dell’esercizio ovvero distendersi sulla palla tenerla al di sotto della pancia fino alle ginocchia. Ricordiamo che la distanza tra le mani dev’essere un po’ superiore rispetto le spalle, iniziamo adesso i nostri piegamenti cercando di mantenere l’equilibrio. Non dobbiamo curvare assolutamente la schiena e andiamo giù fino a che il naso non sta per sfiorare il pavimento. Quando andiamo giù si inspira, quando saliamo su si espira. L’esercizio va ripetuto 10 volte.

Una variante per i più esperti prevede invece la posizione della palla più bassa ovvero dalle ginocchia in giù. Anche in questo caso facciamo i nostri piegamenti ma aggiungiamo i piegamenti delle gambe. Con i piedi uniti tiriamo su la palla in modo che esercitiamo anche le gambe.

Grazie all’utilizzo della fitball coinvolgiamo anche i muscoli stabilizzatori, proprio quelli che mantengono l’equilibrio e permettono di essere stabili durante il movimento.