E siamo all’ennesimo weekend in zona rossa, sempre più stanchi e stressati! Ma non ci si deve scoraggiare, la parola d’ordine è rimboccarsi le maniche e tenersi impegnati possibilmente in modo creativo. Per tutti quelli che hanno come hobby la cucina, mettere le mani in pasta è un ottimo sistema per scaricare lo stress. Per questo il team di Esperti di Cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa propone una simpatica idea per una cenetta easy e simpatica davanti ad un film. Ecco la ricetta per una focaccia incredibilmente facile e veloce perfetta per il sabato sera.

Ingredienti

a) 250 gr di farina 00;

b) 3 cucchiai di olio evo o di semi;

c) 1 cucchiaio di polvere lievitante;

d) 130 gr di acqua;

d) 1/2 cucchiaino di sale;

e) 100 gr di formaggio a fette sottili (tipo galbanino);

f) 100 gr parmigiano;

e) 5 fette di speck.

Preparazione

Versare in una ciotola, la farina, la polvere lievitante, l’olio, il sale quindi aggiungere l’acqua ed impastare fino a quando non otterremo un composto liscio ed omogeneo. A questo punto trasferire l’impasto su una spianatoia e dividerlo in due metà.

Cospargere la spianatoia con della farina e stendervi la prima metà dell’impasto con un mattarello, fino ad ottenere un disco delle dimensioni di una pizza. A questo punto trasferirlo su di un piatto e coprirlo prima con le fette di speck, poi con il galbanino e infine con il parmigiano grattugiato.

Stendere la seconda parte dell’impasto formando un altro disco con lo stesso diametro del precedente e usarlo per ricoprire la prima metà di rustico. Pizzicarne i bordi per chiuderlo di modo che non possa fuoriuscirne il contenuto in cottura. Quindi prendere una padelle sufficientemente grande e ungerla bene con dell’olio evo. Trasferirvi la pizza rustica e porre la padella su fiamma moderata.

Quando la base della pizza si sarà dorata capovolgerla avvalendosi di un piatto. Quando avrà raggiunto una doratura omogenea la nostra focaccia sarà pronta per essere servita!

Ecco la ricetta per una focaccia incredibilmente facile e veloce perfetta per il sabato sera, se i nostri lettori sono curiosi di scoprire altre ricette simili potranno collegarsi a questo link.