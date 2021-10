Autunno, periodo caratterizzate dalle prime giornate fredde e piovose ma anche da tantissime leccornie culinarie. Allora, perché non unire questi due elementi rimanendo in casa insieme agli amici a gustare delle buonissime pietanze? Proprio su questa falsariga oggi andremo a scoprire come preparare un buonissimo primo piatto adatto a questa stagione. Pronto in meno di 20 minuti, questa piccola pietanza saprà scaldare l’ambiente domestico e regalare una bella serata in compagnia. Allora, ecco la ricetta per un buonissimo risotto stagionale tanto semplice quanto veloce da preparare. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gli ingredienti

Per preparare questo risotto bastano questi ingredienti semplici e facilmente reperibili:

riso bianco 200;

burro 15;

olio a piacimento;

brodo vegetale 500 ml;

pancetta 75gr;

porro 20gr;

prezzemolo a piacimento;

grana padano 25gr;

funghi champignon 250 gr.

Detto questo, iniziamo a vedere come si prepara questa ricetta.

Ecco la ricetta per un buonissimo risotto stagionale tanto semplice quanto veloce da preparare

Iniziare con la pancetta, eliminare la cotenna e tagliare in pezzi grossi. Passare in seguito ai funghi, ripulire dalla terra in eccesso con l’ausilio di un coltellino e di un panno oppure sciacquare velocemente. Tagliare ora a fette sottili e mettere in una ciotola da parte. Passare infine al porro, eliminarne la parte bassa, lavare e tagliare a fette sottili. Lavare ora il prezzemolo, asciugare e tritare finemente. Grattugiare infine il parmigiano in una piccola ciotola a parte. Una volta terminato preparare del brodo vegetale in un pentolino a parte.

Prendere ora una padella larga, versarvi dell’olio e accendere la fiamma. Versare il porro e cucinare per almeno cinque minuti a fiamma media. Versare ora la pancetta, far cucinare per pochi minuti e infine aggiungere i funghi. Lasciare cucinare per una decina di minuti a fiamma bassa e infine aggiungere il riso. Cucinare a fiamma alta per pochi minuti, abbassare la fiamma e aggiungere il brodo in maniera continuativa e mescolando di continuo. Alzare infine la fiamma e mantecare aggiungendo il parmigiano e il burro.

Spegnere la fiamma e aggiungere il prezzemolo tritato, lasciare a riposare per alcuni minuti e infine servire. Il risotto andrebbe consumato subito, ma lo si può conservare in frigorifero per un massimo di due giorni. Se si vuole variare nella ricetta si può sostituire la pancetta con della salsiccia o con dello speck. Inoltre, si può insaporire il tutto sfumando il risotto nella parte finale della cottura con un bicchiere di vino rosso.

