Il freddo sta iniziando a tornare e anche il desiderio di cibi più complessi e calorici. Se vogliamo cominciare ad assaggiare i sapori della stagione appena iniziata allora dobbiamo cercare le primizie che la terra ci dona in questo periodo. Parliamo della zucca, ad esempio, dei cavoli e delle verze. I veri protagonisti di questa stagione però sono i funghi. Allora ecco una ricetta molto semplice per portarli in tavola senza faticare troppo. Infatti questo delizioso secondo piatto a base di funghi è cremosissimo e perfetto per le sere di autunno. Vediamo insieme come preparare delle ottime scaloppine allo zafferano e funghi che stupiranno sicuramente i nostri commensali.

Gli ingredienti necessari per 2 o 3 persone

1 bustina di zafferano di buona qualità;

1 confezione da 100 grammi di panna da cucina;

30 grammi di granella di nocciole;

300 grammi di funghi, preferibilmente champignon;

300 grammi petti di pollo già sfilettati;

1 cipolla di medie dimensioni, preferibilmente bianca;

olio extravergine di oliva q. b.;

sale q. b.;

pepe q. b.

Questo delizioso secondo piatto a base di funghi è cremosissimo e perfetto per le sere di autunno

Prima di tutto procedere con la pulizia dei funghi. Sciacquarli dunque sotto acqua corrente per rimuovere i residui di terra e, se si desidera, rimuovere la pellicina che li ricopre. Affettarli finemente. Affettare poi allo stesso modo anche la cipolla. Prendere una padella di capienza medio-grossa e metterci un filo di olio. Inserire dentro le cipolle e farle diventare dorate, saltandole a fiamma media per alcuni minuti. Aggiungere poi anche i funghi e lasciarli appassire. Quando si saranno ridotti aggiungere anche le fettine di pollo. Se non sono già sfilettare munirsi di un buon coltello da cucina e dividerle in circa tre parti. Aspettare 5 minuti, girandole su entrambi i lati. Prolungare la cottura se risultano ancora rosa all’interno. Infatti devono risultare bianche.

Terminato questo lasso di tempo aggiungere la panna e al loro interno una bustina di zafferano e cuocere per altri 5 minuti. aggiungere sale e pepe secondo il proprio gusto. Impiattare la carne e guarnirla con i funghi. Completare il tutto spolverando sopra una sottile quantità di nocciole sbriciolate. Se non si trovassero già pronte basta comprarle intere, romperle e passare il loro interno in un mixer attivato alla massima potenza.

