Vediamo, oggi, in quest’articolo, come preparare il risotto autunnale facile da fare e da leccarsi i baffi, degno di ogni buongustaio. Del resto l’autunno profuma la natura di odori morbidi e dolci, e anche i piatti nelle tavole degli italiani. E non esiste ingrediente più dolce della zucca, nota principale dei piatti di questa stagione. Questa ricetta permetterà a tutti i buongustai di preparare il risotto autunnale facile da fare e da leccarsi i baffi, degno di ogni buongustaio. Semplice e veloce da fare, non deluderà neanche il lettore più goloso.

Gli ingredienti

Elenchiamo, dunque, di seguito gli ingredienti occorrenti:

a) brodo vegetale, 1 lt;

b) cipolla, 1;

c) olio a piacimento;

d) vino bianco, 1 bicchiere;

e) burro, 30 gr;

f) rosmarino a piacimento;

g) sale a piacimento;

h) zucca, 500 gr;

i) parmigiano grattugiato a piacimento;

l) riso bianco, 250 gr.

Il procedimento

Vediamo, ora, come preparare il risotto autunnale facile da fare e da leccarsi i baffi, degno di ogni buongustaio.

Innanzitutto sbucciare la cipolla e tritarla finemente. Preparare la zucca tagliandola in quattro ed eliminare buccia e semi. Dividere, quindi, la rimanente polpa in cubetti.

Preparare, poi, il brodo scaldando un litro d’acqua in un pentolino e aggiungendo il dado vegetale.

A questo punto prendere il rosmarino. Lavarlo, asciugarlo e tagliarlo finemente, avendo cura di eliminare le parti legnose.

Portare il burro fuori dal frigo in maniera che risulti a temperatura ambiente quando sarà necessario utilizzarlo. Grattugiare il grana. Nel caso si fosse comprato il grana grattugiato è possibile saltare questo passaggio.

La preparazione del risotto

È ora possibile iniziare la preparazione del risotto.

Per prima cosa procurarsi una padella e versare l’olio. Quindi far riscaldare l’olio e poi versare la cipolla.

Aspettare fino a quando la cipolla non si sarà dorata e versare la polpa di zucca. Cucinare a fuoco medio aggiungendo il brodo in maniera da ricoprire la zucca.

È ora d’uopo passare alla preparazione del riso.

A tale scopo prendere una padella larga e farla scaldare sul fuoco a fiamma alta. Versare il riso e lasciare riscaldare per pochi istanti.

Usare quindi il vino bianco per sfumare. Una volta sfumato a dovere, versare il contenuto dell’altra padella stando bene attenti a che il brodo copra il risotto.

Lasciare a cucinare avendo cura di aggiungere il brodo e a fine cottura aggiungere il rosmarino. Usare il burro e il parmigiano per mantecare il risotto a fiamma bassa.

Quando il risotto avrà la consistenza di una crema sarà pronto.

Ecco pronta la ricetta che ogni buongustaio non potrà certo mancare di assaggiare. In quest’altro articolo, invece, apprezzeremo la bontà di un morbido peccato di gola dal sapore autunnale, il flan di zucca.